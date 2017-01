"Star Wars"-Star Carrie Fisher beerdigt Taylor Lautner an Billie Lourds Seite 06.01.2017 14:48 Uhr / wa

Am Donnerstag fand eine private Trauerfeier für die kürzlich verstorbene "Star Wars"-Heldin Carrie Fisher und ihrer Mutter, "Singin' in the Rain"-Ikone Debbie Reynolds, statt. Zahlreiche Promis kamen zu diesem Anlass. Immer an der Seite von Carries Tochter Billie Lourd: ihr Freund Taylor Lautner.

Die Tochter von "Star Wars"-Mimin Carrie Fisher (†60) hatte Ende Dezember innerhalb von zwei Tagen sowohl ihre Mutter als auch Großmutter verloren. Dementsprechend froh dürfte die "Scream Queens"-Blondine über den emotionalen Beistand ihres mutmaßlichen neuen Freundes Taylor Lautner (24) gewesen sein. Doch er war längst nicht der einzige Star, der Billie Lourd (24) beistehen und den Verstorbenen die letzte Ehre erweisen wollte.

So erschienen unter anderem auch "Oscar"-Gewinnerin Meryl Streep (67) und "Star Wars"-Produzent George Lucas (72) um von Carrie Fisher und Debbie Reynolds (†84) Abschied zu nehmen. Aktrice Meg Ryan (55) wurde dabei gesichtet, wie sie die sichtlich traurige Billie Lourd umarmte und tröstete. Zudem fotografierten Paparazzi Gwyneth Paltrow (44) mit ihrem Beau, Courtney Love (52) und ihre Tochter Frances Bean Cobain (24) sowie Billies "Scream Queens"-Kollegen Lea Michele (30) und Jamie Lee Curtis (58) beim Verlassen der Trauerfeier.

Wenige Tage vor der Gedenkfeier für das berühmte Mutter-Tochter-Duo Carrie Fisher und Debbie Reynolds äußerte sich Billie Lourd erstmals selbst öffentlich zu ihrem großen Verlust. Auf Instagram schrieb die junge Schauspielerin an ihre Freunde und Fans gewandt: "Eure Gebete und lieben Worte in der vergangenen Woche haben mir Kraft gegeben in einer Zeit, in der ich dachte, dass Kraft nicht existieren könnte. Es gibt keine Wörter, um auszudrücken, wie sehr ich meine Abadaba und meine einzig wahre Momby vermissen werde. Eure Liebe und eure Unterstützung bedeuten die Welt für mich."