"Supernatural" geht in Staffel 13 Mystery-Show baut TV-Rekord weiter aus 18.01.2017 17:55 Uhr / am

Gute Neuigkeiten für alle Fans von "Supernatural": Gerade wurde offiziell verkündet, dass es eine Staffel 13 geben wird – und das ist noch lange nicht alles.

"Supernatural" ist auch nach Jahren eine der erfolgreichsten Shows im Fernsehen und hält aktuell den Rekord für die meisten Staffeln einer Fantasy/Sci-Fi-Serie im US-TV. Mit Staffel 13 wird die Serie rund um die Abenteuer von Sam und Dean Winchester alias Jared Padalecki (34) und Jensen Ackles (38) ihren Vorsprung vor der Konkurrenz nun noch weiter ausbauen. Und nicht nur das: Es könnte noch lange so weitergehen!

Wie Mark Pedowitz, der Präsident des Fernseh-Networks "The CW", bereits verkündete, könnte "Supernatural" auch nach Staffel 13 noch lange weiterlaufen. Auf der "TCA Winter Press Tour" im vergangenen Jahr erklärte er, so lange weitermachen zu wollen, wie Jensen Ackles und Jared Padalecki mit von der Partie seien. "Wenn [die Autoren] weiter Storys liefern, die Zahlen stimmen und die Jungs weitermachen wollen, werden wir weitermachen. […] Ich kann euch noch nicht sagen, ob es eine Staffel 15 geben wird. Ich kann nicht sagen, ob [die Show] meine Amtszeit bei 'CW' überdauern wird. Meine Vermutung ist, sie wird."

Zumindest in Sachen Zuschauerzahlen braucht sich Mark Pedowitz wohl keine Sorgen zu machen, denn wie "Moviepilot" feststellt, hat "Supernatural" bisher noch nie Probleme in dieser Hinsicht gehabt, egal, an welchem Tag die Serie ausgestrahlt wurde. Sollten sich die beliebten Hautdarsteller der Show nicht plötzlich von der aufreibenden Jagd nach Monstern verabschieden wollen, scheint es also kaum einen Grund zu geben, warum "Supernatural" den Fans nicht auch nach Staffel 13 noch lange erhalten bleiben dürfte.