Taylor Swift abgehoben L.A-Grundstück soll historisches Denkmal werden 11.01.2017 16:41 Uhr / or

Sängerin Taylor Swift hat in ihrer Karriere schon Preis über Preis abgesahnt. Jetzt soll ihr Haus in Los Angeles auch eine Ehre zuteilwerden: Das Haus soll ein historisches Wahrzeichen werden.

In Hollywood besitzt Taylor Swift (27) ein ganz persönliches Stück Filmgeschichte. Der zehnfachen "Grammy"-Siegerin gehört das Haus, indem früher der legendäre Movie-Mogul Samuel Goldwyn lebte. Geht es nach der Sängerin, bekommt das Anwesen den Status eines historischen Wahrzeichens. Einen entsprechenden Antrag hat Taylor bei der regionalen Kommission für Kulturerbe eingereicht. Laut dem "Beverly Hills Courier" wird über das Thema noch am Mittwoch gesprochen. Das Goldwyn Estate steht seit 1934 in der berühmten Laurel Lane.

Aus welchen Motiven Taylor Swift handelt, ist nicht bekannt. Eine mögliche Erklärung: Wird das Haus ein historisches Wahrzeichen, darf sich der einstige Country-Star auf Steuererleichterungen freuen. Die "Shake It Off"-Schönheit kaufte das Anwesen 2015 für stolze 25 Millionen US-Dollar. Laut "Curbed" zahlte sie in bar. Tatsächlich hat das Gelände auch reichlich historisches zu bieten.

Samuel Goldwyn produzierte einst Filme wie "Guys and Dolls" und gründete ein Unternehmen, dass später von MGM aufgekauft wurde. In dem Haus sollen Legenden wie Marlene Dietrich, Charlie Chaplin, Clark Gable und Frank Capra übernachtet haben.

In dem mehr als 1.000 Quadratmeter riesigen Haus befinden sich sechs Badezimmer und fünf Bäder, separate Bereiche für Gäste, eine große Garage, eine Bibliothek und ein Kino. Taylor Swift kann auf einem Tennisplatz spielen, im Swimmingpool baden, im anliegenden Pool-Haus entspannen oder das Grün eines spektakulären Gartens genießen. Das gesamte Anwesen ist fast 7.700 Quadratmeter groß, schreibt "Curbed".

T-Swift hat ein geschätztes Vermögen von 250 Millionen Dollar und besitzt Anwesen im Wert von mehr als 70 Millionen Dollar, berichtet die "Daily Mail". Zu ihrem Portfolio zählen ein Haus in Nashville, eine weitere Villa in Beverly Hills und eine Penthouse-Wohnung in New York, die vorher "Herr der Ringe"-Director Peter Jackson gehörte.