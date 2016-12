Taylor Swift boykottiert Gigi Hadid und Co. Squad-Mitglieder werden ausgetauscht 22.12.2016 17:30 Uhr / tr

Taylor Swift und ihre berühmte Girls Squad gelten als eingeschworene Gemeinschaft. Doch angeblich hat die Sängerin keine Lust mehr auf Gigi Hadid und Co. und will die Mitglieder der Gruppe einfach austauschen.

Während die Männer an der Seite von Taylor Swift (27) in der Vergangenheit öfters wechselten, schien ihr Freundeskreis eine feste Konstante in ihrem Leben zu sein. Prominente Gesichter wie Gigi Hadid (21), Karlie Kloss (24), Cara Delevingne (24) oder Ruby Rose (30) gehören der berühmten Girl Squad an, die sie durch dick und dünn begleitet – zumindest bis jetzt. Denn wie eine Quelle dem "Star"-Magazin berichtete, will sich die Sängerin im neuen Jahr von den Mitgliedern der Gruppe trennen. Der Grund: Sie hat angeblich genug von ihren Model-Freundinnen.

"Sie will im neuen Jahr eine Squad gründen, die offenbar mehr im Kopf hat", wird der Informant des Magazins zitiert. Ihre Freundinnen würden demnach nicht mehr zu ihrem Image passen. Angeblich hat Taylor Swift auch schon eine konkrete Vorstellung, wer besser passen würde und die Squad anstelle von Gigi Hadid und Co. bilden soll: Leute wie Comedian Aziz Ansari (33), Schauspielerin Blake Lively (29) oder Sänger Todrick Hall (31). Doch kann es wirklich sein, dass TayTay sich einfach so von ihren langjährigen Freundinnen trennen möchte?

Laut "Gossip Cop" ist an dem Bericht nichts dran. Taylor Swift sei nach wie vor sehr zufrieden mit ihrer Clique und wolle die Mitglieder nicht austauschen. Alles andere würde auch ziemlich überraschen. Immerhin hatte Gigi Hadid ihrer Freundin Taylor noch kürzlich sehr herzlich via Instagram zum Geburtstag gratuliert und sie dort als "unglaubliche Freundin" bezeichnet.