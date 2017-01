Taylor Swift freut sich Tom Hiddleston gewinnt "Golden Globe" 10.01.2017 15:20 Uhr / tr

Tom Hiddleston gewann am Sonntag in Los Angeles den "Golden Globe". Und eine, die freut das ganz besonders: Taylor Swift, die Ex-Freundin des britischen Schauspielers.

So süß! Taylor Swift (27) freut sich für Tom Hiddleston (35). Ihr Ex-Freund konnte am Sonntag bei der Verleihung der "Golden Globes 2017" in Los Angeles eine Trophäe als "Bester Hauptdarsteller" mit nach Hause nehmen. Der Brite wurde für seine Rolle als Jonathan Pine in der BBC-Serie "The Night Manager" ausgezeichnet und konnte damit Größen wie Riz Ahmed (34), Bryan Cranston (60), John Turturro (59) und Courtney B. Vance (56) aus dem Rennen schicken.

Und eine, die findet den Sieg von Tom Hiddleston ganz besonders toll: Taylor Swift. Eine Quelle will dem US-amerikanischen Portal "Hollywood Life" nämlich nun verraten haben: "Taylor ist glücklich, dass Tom gewonnen hat." Gleichzeitig räumt der Informant allerdings auch ein: "Sie hat weder seine Rede noch die Show verfolgt. Sie hat es sich nicht zum Ziel gesetzt, fernzusehen, nur um Tom und andere, die sie schon gedatet hat, zu sehen." Darüber hinaus erklärt die Quelle: "Taylor mag es, an Award-Shows teilzunehmen, allerdings schenkt sie Shows, in denen sie nicht Teil ist, keine Aufmerksamkeit. Aber sie ist happy, dass Tom gewonnen hat und findet, dass er es verdient hat."

Doch das findet längst nicht jeder – zumindest nicht für seine Rolle in "The Night Manager". Denn in den sozialen Netzwerken scherzen Nutzer derweil, dass Tom Hiddleston nur wegen seiner Beziehung zu Taylor Swift gewonnen hat. "Wofür hat Tom Hiddleston einen 'Golden Globe' erhalten? Bester Schauspieler in einer Beziehung? Wurde Taylor Swift als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet?", heißt es unter anderem auf Twitter, wohingegen eine Nutzerin empört feststellt: "Ich glaube, Tom Hiddleston hat vergessen, sich bei Taylor Swift zu bedanken. Schließlich hat er ihr den Award zu verdanken."