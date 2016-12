Taylor Swift zeigt großes Herz an Weihnachten Privatkonzert für 96-jährigen Fan 27.12.2016 16:01 Uhr / wa

Trotz ihres immensen Erfolgs ist Taylor Swift nicht abgehoben und stets für ihre Fans da. Das stellte sie an Weihnachten einmal mehr unter Beweis, als sie für einen ganz besonderen Verehrer ein Privatkonzert spielte.

Vergangenes Weihnachten hielt sie die Hand eines krebskranken Anhängers, dieses Jahr besuchte Taylor Swift (27) den Kriegsveteranen Cyrus Porter (96). Der erlangte als wohl ältester Fan der Country-Pop-Sängerin dieses Jahr große Bekanntheit in den USA. Wie die "Daily Mail" berichtet, zeigte der Senior seinem knapp 70 Jahren jüngerem Idol Zeitungsausschnitt und Fotos aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Beeindruckt von dessen Lebensgeschichte ließ sich Taylor Swift nicht lange bitten und sang Akustikversionen ihrer größten Hits.

Große Begeisterung löste Taylor Swift nicht nur beim 96-Jährigen aus, auch dessen Enkelkinder, die während des Privatkonzerts anwesend waren, konnten es kaum glauben, dass soeben einer der größten Superstars der Welt bei ihnen zu Gast war. "Taylor Swift auf unserem Familien-Weihnachten war sicher nur ein Traum, oder?", schrieb ein Verwandter auf Twitter. Ein anderer Nachkomme twitterte: "Danke, Taylor Swift, mein Opa hat sich so gefreut."

Das hat er in der Tat, schließlich hört Cyrus Porter die Musik der "Shake It Off"-Interpretin nicht nur in seinem CD-Player, der betagte Fan ließ es sich trotz hohen Alters nicht nehmen, zwei Konzerte von Taylor Swift in Memphis und St. Louis zu besuchen.

Dass die Musikerin sich so volksnah gibt, überrascht nicht. So hat Taylor Swift im Sommer die Hochzeit eines Fans gecrasht und gab am Klavier ihren Song "Blank Space" zum Besten. 2014 lud sie sogar einige Fans zu sich nach Hause ein, um den Anhängern eine Hörprobe des damals noch nicht veröffentlichen Albums "1989" zu geben.