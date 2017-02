"The 100" Staffel 4 Clarke enthüllt das Ende der Welt 01.02.2017 14:33 Uhr / tr

Achtung, Spoiler! Nachdem A.L.I.E. zuletzt endlich besiegt werden konnte, hoffen die "The 100"-Überlebenden auf bessere Zeiten. Allein Clarke, Raven und Bellamy wissen, dass eine weitere nukleare Katastrophe naht – eine Nachricht, die die Serien-Helden nun dem Rest ihrer Freunde beibringen müssen.

Den "The 100"-Charakteren ist keine Atempause gegönnt. Kaum ist A.L.I.E. zerstört, steht das Ende der Welt ins Haus. Lediglich sechs Monate bleiben den Erdbewohnern in Staffel 4 noch, bevor die radioaktive Strahlung ein Überleben unmöglich macht. Doch bereits jetzt mahnt Raven in einem Trailer zur ersten Folge der Season: "Aber es wird schon lange vorher schlimm werden." Als Clarke alias Eliza Taylor (27) und die Mechanikerin diese Nachricht dem Rest ihrer Gruppe Überlebender enthüllen, fallen die Reaktionen extrem unterschiedlich aus.

Während Monty und Harper geschockt schweigen, bricht Jasper in ein hysterisches Lachen aus, legt umgehend seine Waffe ab und verkündet, er würde sich nun den Sonnenaufgang ansehen. Für ihn ist das Ende offenbar unabwendbar. Clarke hingegen scheint bereits die nächsten Schritte für eine Rettungsmission zu planen. Als die toughe Beauty gemeinsam mit Bellamy ihrer Mutter, Kane, Octavia und Indra von der bevorstehenden Katastrophe berichtet, sorgen sich diese jedoch mehr um die feindlichen Krieger der Ice Nation, die sich noch in Polis aufhalten.

Clarke will sich in Staffel 4 jedoch nicht mit einem sinnlosen Kampf aufhalten, während der Weltuntergang droht. Für einen Krieg bleibt ihrer Meinung nach keine Zeit. Was die "The 100"-Schöne dann vorschlägt, macht ihre Mitstreiter sprachlos. Sie spricht sich schlicht dafür aus, Roan zu befreien und sich der Ice Nation zu unterwerfen. Clarke erscheint es einzig wichtig, eine schnelle Lösung zu finden, um das Überleben ihrer Leute zu sichern. Ob ihr dies in Staffel 4 von "The 100" erneut gelingen wird, bleibt allerdings abzuwarten.