Auf den ersten Blick könnte man meinen "The 100"-Heldin Clarke wäre mit den restlichen Überlebenden unter die Rocker gegangen. Auf den zweiten Blick hingegen scheinen Eliza Taylor und der Rest des Serien-Casts eher Albernheiten im Sinn zu haben.

Denn die Geste, die die "The 100"-Darsteller Eliza Taylor (27), Jarod Joseph, Richard Harmon (25) und Sachin Sahel auf ihrem neusten Instagram-Schnappschuss machen, hat mit Rock-Musik wenig zu tun. Sie erinnert eher an den unter Grundschülern bekannten "Leisewolf". Was die Schauspieler mit ihren Posen und passenden T-Shirts ausdrücken wollen? Das verraten sie nicht. Stattdessen kommentiert Eliza ihr Bild lediglich mit "Ich liebe es einfach so sehr" und fügt die Hashtags "zu süß" und "The 100" an.

Ein hartes Rocker-Image hätte der "The 100"-Blondine wohl sowieso kein Follower abgenommen. Schließlich trägt sie zu ihrem sonst komplett schwarzen Outfit ausgerechnet eine Mütze mit süßen Teddy-Ohren. Die findet prompt bei den Fans großen Anklang. "Ich liebe deine Mütze, wo hast du die her?", will eine Instagram-Userin wissen. Einem anderen Nutzer fällt angesichts dieses coolen Gruppenbilds nur ein Kommentar ein: "Squad Goals!" Eine bessere Clique könne es nicht geben, findet auch ein weiterer Anhänger.

Achtung, Spoiler! Zurzeit warten Eliza Taylor und ihre Co-Stars gemeinsam mit den Fans auf den Start der vierten Staffel von "The 100". In den USA sollen die neuen Folgen bereits am 1. Februar anlaufen. Dann kämpfen Clarke, Bellamy und der Rest der Skaikru erneut um ihr Überleben, denn der Erde droht eine weitere nukleare Katastrophe. Krankheiten, Trinkwassermangel und zahlreiche Tote dürften Staffel 4 zu einem düsteren Showdown machen – und nicht alle Überlebenden sind bereit, weiter zu kämpfen.