"The 100" vor Staffel 4 Bellamy hält zu Clarke 04.01.2017 15:35 Uhr / sk

Achtung, Spoiler! Erst am 1. Februar soll Staffel 4 von "The 100" in den USA anlaufen. Doch bereits jetzt spekulieren die Fans wild, was auf die Überlebenden zukommen könnte. Besonders um Clarke machen die Anhänger sich große Sorgen.

Denn die "The 100"-Blondine scheint im neuen Trailer allein auf weiter Flur zu stehen. Ihre verbliebenen Freunde wenden sich offenbar von ihr ab. Einzig Bellamy drückt Clarke aufmunternd die Schulter. Daraufhin legt die Show-Heldin resigniert ihre Hand auf die seine und lehnt hilfesuchend den Kopf an den Arm ihres Freundes. "Hast du noch Hoffnung?", fragt das Serien-Alter Ego von Eliza Taylor (27) ihren Mitstreiter. "Wir atmen noch", erwidert dieser schlicht.

Ganz anders reagiert der Rest der "The 100"-Freunde. Während Octavia sich in Staffel 4 allein ins Assassinen-Land wagt, um ihren Rachedurst zu stillen, scheint auch der Rest der Jugendlichen langsam die Hoffnung auf ein Happy End zu verlieren. "Du bist diejenige, die zu weit geht und dieselbe alte Rechtfertigung benutzt: 'Es ist alles für meine Leute'", ärgert sich der sonst so friedfertige Monty über Clarke. "Das ist es!", verteidigt die sich vehement. Allerdings befürchtet auch Montys Freundin Harper das Schlimmste. "Jeden Tag denken wir, das etwas Schlechtes passiert", flüstert die Beauty im Clip.

Mit dieser Befürchtung dürfte Harper gar nicht so falsch liegen. Denn: In Staffel 4 von "The 100" steht den Groundern und der Skaikru erneut eine große Bedrohung bevor. Eine weitere nukleare Katastrophe könnte die Erde völlig unbewohnbar machen. Saurer Regen, Trinkwassermangel und Krebserkrankungen kündigen sich im Trailer an. Der größte Schocker: Auch Clarke ist am Ende des Clips noch einmal zu sehen – über und über bedeckt mit Krebsgeschwüren. Ob Bellamy seine Freundin retten kann? Das erfahren die Fans wohl erst ab Februar, wenn Staffel 4 im US-Fernsehen startet.