"The 100" vor Staffel 4 Neue Liebe für Clarke 20.01.2017 13:41 Uhr / cb

Achtung, Spoiler! Die Herzen zahlreicher "The 100"-Fans brachen angesichts von Lexas tragischem Tod und dem damit verbundenen Ende der Romanze mit Clarke. Doch Letztere soll nicht ewig allein bleiben, wie Showrunner Jason Rothenberg noch vor dem Start der Staffel 4 verriet.

Bislang war das Glück der "The 100"-Heldin nicht hold. Nachdem sie bereits Finn verlor, starb kürzlich auch ihre große Liebe Lexa. Doch der Herzschmerz soll für Clarke nicht ewig anhalten, enthüllte Serien-Macher Jason Rothenberg im Gespräch mit "Entertainment Weekly" kurz vor Beginn der Staffel 4. "Die Wahrheit ist, dass Lexa die Liebe ihres Lebens war, aber Clarke ist erst 18 Jahre alt", hielt der TV-Produzent fest. "Wir machen weiter, wir finden einen Weg, es aufzuspalten – du versuchst es, aber du vergisst nicht. Die Person sollte niemals vergessen."

So soll Lexas Einfluss auf Clarke alias Eliza Taylor (27) auch in Staffel 4 von "The 100" spürbar sein. Die Grounder-Anführerin habe die Skaikru-Blondine auf viele Arten verändert. Sie habe ihr geholfen, über ihren Tellerrand hinaus zu blicken. "Und doch müssen wir weitermachen. Und so wird sie [Clarke] es tun, aber ich verrate nicht, ob das in dieser Season passiert oder nicht", so Rothenberg.

Bei vielen Bellarke-Fans dürfte sich nach diesem Statement trotzdem prompt die Hoffnung regen, dass Clarke in Staffel 4 endlich mit Bellamy anbandelt. Während die Zwei in der ersten Season noch oft aneinander gerieten, wurden sie im Laufe der Zeit zum absoluten "The 100"-Dreamteam. Ob das Serien-Alter-Ego von Bob Morley (32) jedoch tatsächlich zum neuen Beau an der Seite von Wanheda aka Clarke wird, bleibt abzuwarten. Zunächst dürften die Beiden jede Menge andere Sorgen haben. Schließlich droht erneut eine nukleare Katastrophe, die Erde unbewohnbar zu machen.