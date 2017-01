"The Big Bang Theory"-Beauty Kaley Cuoco Sexy Auftritt bei "Golden Globes 2017"-Party 09.01.2017 16:46 Uhr / or

Nach dem gemeinsamen Trip nach Neuseeland ließen es sich "The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco und ihr Liebster Karl Cook nicht nehmen, bei der After-Show-Party der "Golden Globes 2017" anzutanzen – und sie sahen strahlend nebeneinander aus.

Bei der "Golden Globes 2017"-After Party zeigte sich die "The Big Bang Theory"-Beauty Kaley Cuoco (31) von ihrer Schokoladenseite. Sie strahlte in einem silber-glitzernden Kleid. Mit von der Partie: ihr geliebter Freund Karl Cook (26), mit dem sie gerade eine Auszeit in Neuseeland genoss. Stolz postete die Schauspielerin einen Schnappschuss der beiden von dem Event. "Der Junge in Ralph Lauren, das Mädchen in Tommy Hilfiger. Danke an all die Menschen, die gemacht haben, dass wir so gut zusammenpassen", schrieb Kaley Cuoco auf Instagram und bedankte sich bei all den Stylisten, die sie so hübsch zurechtgemacht hatten.

Das Tommy Hilfiger-Kleid, das die "The Big Bang Theory"-Darstellerin trug, betonte ihre Kurven perfekt. Absoluter Hingucker des Glitzertraums: der tiefe Ausschnitt, der fast bis zum Bauchnabel reichte. Passend zu dem Kleid hielt die Schönheit eine kleine silberne Clutch in der Hand. Der andere Arm war liebevoll um ihren Freund Karl Cook geschlungen, der ebenfalls eine gute Figur machte. Er wählte einen schwarzen Anzug aus glänzendem Stoff, der mit zarten Ornamenten verziert war. Eine lilafarbene Samt-Fliege rundete sein Outfit ab. Zusammen war das Paar einer der großen Hingucker des Abends.

Ihr strahlendes Äußeres haben die beiden sicher auch ihrem Urlaub zu verdanken, aus dem sie jüngst zurückgekehrt sind. Die Verliebten verbrachten eine schöne Zeit am anderen Ende der Welt und ließen sich in Neuseeland frischen Wind um die Nase wehen. Pure Entspannung? Nicht unbedingt. Die zwei wagten auch einen Canyon Swing in Queenstown. Das entsprechende Foto dazu teilte die "The Big Bang Theory"-Darstellerin ebenfalls auf Instagram – und das bewies, dass Kaley Cuoco wahrlich vor nichts zurückschreckt.