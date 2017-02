"The Big Bang Theory" mit Kaley Cuoco Chaos am Set von Staffel 10 08.02.2017 16:20 Uhr / es

Aktuell drehen Kaley Cuoco, Jim Parsons und Johnny Galecki fleißig an weiteren Folgen der Hitserie "The Big Bang Theory". Doch möglicherweise müssen sich Fans nun Sorgen machen, denn die Penny-Darstellerin sorgt offenbar für Chaos am Set.

Hoch konzentriert und voll fokussiert: So geht es bei Kaley Cuoco (31) während der Dreharbeiten zu "The Big Bang Theory" offenbar nicht zu. Obwohl die Zuschauer kaum erwarten können, wie es in der zehnten Staffel der Sitcom für Leonard Hofstadter, Sheldon Cooper, Penny Hofstadter und die anderen sympathischen Charaktere weitergeht, nimmt Kaley Cuoco das alles wohl nicht allzu ernst. Aber keine Angst, bei der Arbeit hat die Mimin sichtlich Spaß. Auf ihrem Instagram-Account teilte die Blondine am Mittwoch ein Bild, das einen Teil der Crew am Set von "The Big Bang Theory" zeigt. Während sich treue Sitcom-Anhänger nun über den Blick hinter die Kulissen freuen, fällt etwas besonders ins Auge: Alle wirken top-motiviert, nur Kaley Cuoco schaut fröhlich in der Gegend herum.

Den Schnappschuss findet die Aktrice aber wohl selbst ziemlich gelungen und zeigt durchaus Sinn für Ironie. "Ich bin total fokussiert, wie immer, in einem Schreiberhaufen während der heutigen 'The Big Bang Theory'-Aufnahme", lautet der witzige Kommentar dazu. Die Instagram-Community nimmt Kaley Cuoco den kleinen Fauxpas überhaupt nicht übel und fiebert eher der Fortsetzung der Wissenschafts-Serie entgegen. Daneben finden sich lauter positive Rückmeldungen unter den zahlreichen Kommentaren. "Ihr Leute seid so süß" und "Hoffe auf weitere Staffeln von 'The Big Bang Theory'. Ihr Leute seid wirklich toll, ich liebe die Show", ist da zu lesen.

Immer wieder erfreut Kaley Cuoco ihre Abonnenten mit witzigen oder privaten Schnappschüssen: Egal, ob ein Gruppenfoto auf denen die Nerds und ihre Freundinnen als Lego-Figuren zu sehen sind oder ein sexy bauchfreies Pic – Kaley Cuoco weiß, was ihre Fans mögen.