"The Big Bang Theory" mit Staffel 10 Pikantes Geheimnis über Leonard gelüftet 26.01.2017 18:06 Uhr / lm

"The Big Bang Theory" befindet sich schon in Staffel 10 und erst jetzt enthüllt Johnny Galecki ein pikantes Detail zu seiner Serienfigur Leonard Hofstadter.

Leonard Hofstadter trägt in jeder Folge ein ganz besonderes Accessoire. Bei "The Big Bang Theory" ist er seit Anbeginn zu sehen – von Staffel 1 bis Staffel 10. Trotzdem ist den Zuschauern bislang eine Kleinigkeit entgangen: Johnny Galecki (41), der die Hauptfigur verkörpert, braucht eigentlich gar keine Brille. In der Serie trägt er nur das Gestell, ganz ohne Gläser.

Doch es waren nicht die Serienmacher, die ihm das Accessoire auf die Nase setzten, sondern der "Big Bang Theory"-Darsteller selbst. Er wollte seiner nerdigen Rolle einen besonderen Look verleihen. Das sprach er jedoch offensichtlich nicht mit den Produzenten ab. Im Interview mit "Huffington Post" erinnert sich Johnny Galecki an die ersten Drehtage zur Serie. Schon bevor er vor der Kamera stand, fragten ihn die Macher, ob er nicht seine Brille absetzen wolle. Doch er bestand darauf, sie aufzubehalten und sagte: "Ich will, dass Leonard eine Brille trägt. Sie [die Produzenten] sagten: 'Oh, wir haben gedacht, dass du sie als Johnny privat zu den Proben getragen hast'."

Dass er sich damit vor neue Herausforderungen stellen würde, war dem Schauspieler damals wohl noch nicht so bewusst. Im Gespräch berichtete er, dass es manchmal schwer für ihn war, so zu tun, als könne er ohne Brille nicht gut gucken. Und einmal kam es dann sogar zu einem Patzer, der für viel Gelächter am Set sorgte: Leonard Hofstadter kratzte sich am Auge, ohne die Brille abzunehmen – durch das Gestell hindurch. Schnell war offensichtlich, dass gar keine Gläser im Gestell waren, doch das fiel natürlich auch den Produzenten auf, die prompt witzelnd kommentierten: "Das hat irgendwie die Situation zerstört!"

Wem dieses pikante Detail bislang noch nicht aufgefallen ist, der darf bei "The Big Bang Theory" jetzt ganz genau hinschauen. Seit dem 2. Januar läuft Staffel 10 auf ProSieben.