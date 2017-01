"The Big Bang Theory" nach Staffel 10 Jim Parsons verrät Details zum Sheldon-Spin-off 23.01.2017 17:30 Uhr / or

Wie es mit "The Big Bang Theory" nach Staffel 10 weitergeht, steht nach wie vor in den Sternen. Doch zumindest das geplante Sheldon-Spin-off scheint zunehmend in trockenen Tüchern zu sein.

Zumindest verriet Jim Parsons (43) gerade einige seiner Ideen für die "The Big Bang Theory"-Auskopplung. Und er muss es wissen, immerhin wird der Sheldon-Darsteller nach Staffel 10 als Produzent an dem Sheldon-Spin-off beteiligt sein. Im Gespräch mit "Entertainment Tonight" sagte der Schauspieler: "[Die Autoren] haben von Beginn an so einen guten Job dabei gemacht, für alle Figuren so eine Geschichte und vielschichtige Natur aufzubauen. Es scheint einfach so eine vertane Gelegenheit zu sein, wenn man die Ursprünge der Geschichte dahinter nicht ergründen würde." Eine Chance, der Jim Parsons daher schon aufgeregt entgegen blickt.

"Ich bin wirklich aufgeregt. Ich denke, es wird sehr verschieden zu 'Big Bang', aber auf eine gute Art und Weise", so der "The Big Bang Theory"-Veterane. In den vergangenen Jahren hätten sich so viele Dinge zusammengefügt in der Geschichte der inzwischen in Staffel 10 laufenden Serie, dass man aus dem Vollen schöpfen könne. Zumindest inhaltlich werden die Fans der ursprünglichen Show also wohl zahlreiche Hallo-Momente erleben.

Rein optisch gesehen soll das Spin-off dann aber doch anscheinend einige Unterschiede zur Mutterserie aufweisen. Bisher wird das Sheldon-Spin-off als eine Art "Malcolm mittendrin-artige Ein-Kamera Familien Komödie" beschrieben. Ganz im Gegensatz zu "The Big Bang Theory", die auch in Staffel 10 nach wie vor als Live-Publikum-Set aufgezogen wird.

So oder so wird das Spin-off große Erwartungen zu erfüllen haben, bedenkt man die jahrelange Erfolgsgeschichte der ursprünglichen Show. Kein Wunder also, dass Jim Parsons schon vorab klar zu sein scheint, dass so große Fußstapfen füllen zu müssen, durchaus furchteinflößend auf seinen möglichen "Nachfolger" wirken könnte. An den potenziellen Darsteller seines jüngeren Serien-Ichs gewandt hatte der "The Big Bang Theory"-Star daher den folgenden Rat zur Hand: "Ich würde dem Schauspieler raten, mich so wenig wie möglich zu beachten, die Sache bei den Hörnern zu packen und sich zu eigen zu machen."