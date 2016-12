"The Big Bang Theory"-Spin-off Arroganter Sheldon gesucht 21.12.2016 12:39 Uhr / am

Kein Charakter aus "The Big Bang Theory" ist so beliebt wie Sheldon Cooper. Kein Wunder also, dass ihm jetzt eine eigene Spin-off-Serie gewidmet wird. In der neuen Show soll die Geschichte des jungen Genies erzählt werden – fehlt nur noch der passende Schauspieler.

Mit Jim Parsons (43) haben die Macher von "The Big Bang Theory" die ideale Besetzung für den schrulligen Wissenschaftler gefunden. Jetzt steht das Team vor der Herausforderung, den schwierigen Part noch einmal neu zu besetzten, und zwar mit einer jüngeren Ausgabe. In einem geplanten Spin-off soll sich alles um die Kindheit und Jugend des Genies drehen.

"TV Line" berichtet, dass die Castings für die Ablegerserie von "The Big Bang Theory" bereits in vollem Gange sind. Gesucht wird ein Schauspieler zwischen acht und elf Jahren, der eine ganze Latte wichtiger Eigenschaften mitbringt. Der junge Sheldon soll "arrogant", "selbstbewusst" und "reizbar" sein, mit einem Faible für feste Rituale und wenig Talent für soziale Interaktion. Eben genau so wie sein älteres Ich.

Neben der Hauptperson wird noch eine Reihe weiterer Charaktere zu besetzen sein. Aus "The Big Bang Theory" ist bekannt, dass Sheldon in Texas mit seiner strenggläubigen Mutter, seiner Zwillingsschwester Missy, einem älteren Bruder und seiner heiß geliebten Oma aufgewachsen ist.

Das Spin-off soll schlicht den Namen "Sheldon" tragen und hat das Zeug dazu, der nächste große Serienhit zu werden. An den Castings ist neben Chuck Lorre und Steven Molaro auch Jim Parsons persönlich beteiligt, der außerdem als Produzent mit an Bord ist. "Hollywood Reporter" berichtete kürzlich, dass das Prequel an den Stil einer anderen extrem beliebten Sitcom angelehnt sein soll: "Malcolm mittendrin".

Auf den Fortgang der Mutterserie "The Big Bang Theory" soll das Spin-off derweil keinen Einfluss haben.