"The Big Bang Theory" Staffel 10 Erbitterter Kampf zwischen Leonard und Penny 06.02.2017 15:20 Uhr / sk

Achtung, Spoiler! In Episode 14 von "The Big Bang Theory" Staffel 10 kriegen sich Penny und Leonard einmal mehr in die Haare. Im Fokus ihres Streits: Pennys Bruder Randall, der von Jake McBrayer gespielt wird.

In der Episode "The Emotion Detection Automation" von "The Big Bang Theory" Staffel 10 erfahren Leonard und Penny am eigenen Leib, dass eine Ehe alles andere als ein Kinderspiel ist. Der Nerd und die hübsche Blondine geraten wie so oft in einen Streit.

Grund hierfür: Leonard findet in Staffel 10 heraus, dass Penny ihrem Bruder Randall bei seiner Jobsuche hilft. Davon ist der Experimentalphysiker allerdings überhaupt nicht begeistert. Denn sein Schwager war zuvor Drogendealer. Und als ob das nicht genug wäre, hat Penny Randall sogar ohne Leonards Wissen zugesagt, auf unbestimmte Zeit bei ihnen wohnen zu können, wenn er denn einen Job in Aussicht hat. Das macht den Experimentalphysiker nur noch wütender.

Genau das stellt auch Sheldon fest: In "The Big Bang Theory" Staffel 10 hat dieser die Nase von Leuten, die nicht sagen, was sie wirklich denken und fühlen, gestrichen voll. Emotionen zu erkennen und richtig einzuordnen, ist für ihn eine Herausforderung. Doch ein Gefühlsdetektor des MIT soll Abhilfe schaffen. So findet Sheldon damit heraus, dass sich Leonard darüber ärgert, dass Penny Randall hilft und dass es Penny wiederum ärgert, dass Leonard seinen Schwager nicht unterstützen möchte. Das Gefühlschaos ist perfekt.

Raj hat in Episode 14 von "The Big Bang Theory" Staffel 10 indes mit ganz anderen Problemen zu kämpfen: Er ist wieder Single und versucht, seine Frauenprobleme besser zu verstehen. In einem klärenden Gespräch mit seinen Verflossenen den beiden Emilys, Lucy und Claire, versucht er dem Problem auf den Grund zu gehen. Die Kritik, die der Nerd dabei von seinen Ex-Freundinnen einstecken muss, ist nicht ohne. Er sei zu bedürftig, zu abhängig von seinen Eltern und habe sie regelmäßig in unangenehme Situationen versetzt. Nur gut, dass sich Raj in Momenten wie diesen auf seinen besten Freund Howard verlassen kann.