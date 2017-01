"The Big Bang Theory" Staffel 10 Raj im Freundinnen-Dilemma 20.01.2017 15:58 Uhr / tr

Achtung, Spoiler! Nach dem Liebesglück von Penny und Leonard könnte in Staffel 10 von "The Big Bang Theory" nun das komplette Gegenteil auf Raj warten. Der trifft nämlich gebündelt auf alle seine Ex-Freundinnen – keine besonders angenehme Situation.

Mittlerweile ist Raj alias Kunal Nayyar (35) der einzige Single unter den Nerds von "The Big Bang Theory". Das macht dem sympathischen Astrophysiker mit der extrem ausgeprägten weiblichen Seite schwer zu schaffen. Doch er ergreift in Staffel 10 allem Anschein nach Maßnahmen, um sein Single-Dasein zu beenden. Die fallen aber drastischer aus, als man vielleicht annehmen würde. Statt sich bei einer Partnervermittlung anzumelden oder einen der Freunde zu bitten, ihn zu verkuppeln, trommelt er seine Ex-Freundinnen zusammen. Die sollen ihm dabei helfen, zu verstehen, warum es in Liebesdingen so schlecht läuft.

Wie "EW" berichtet, werden die Fans schon Anfang Februar in Staffel 10 von "The Big Bang Theory" ein Wiedersehen mit Emily, Clarie, Lucy und der zweiten Emily feiern. Dafür kamen auch die Schauspielerinnen aus den vergangenen Episoden wieder ans Set. Zu sehen sein werden: Laura Spencer (30), Alessandra Torresani (29), Kate Micucci (36) und Katie Leclerc (30). Ob sie Raj tatsächlich helfen können? Es steht wohl eher zu befürchten, dass sie ihn fertigmachen. Raj ist sehr sensibel und konnte früher überhaupt nicht mit Frauen sprechen.

Das hat sich zum Glück geändert – eine feste Freundin hat er trotzdem nicht. Damit es zum Happy End für Raj in Staffel 10 kommt, muss der "The Big Bang Theory"-Charakter wohl noch einiges über sich ergehen lassen. Aber vielleicht wartet ja schon bald eine Traumhochzeit wie die von Penny und Leonard alias Kaley Cuoco (31) und Johnny Galecki (41). Zu gönnen wäre es ihm jedenfalls, denn sein bester Freund Howard, gespielt von Simon Helberg (36), macht bereits den nächsten Schritt und bekommt bald Nachwuchs.