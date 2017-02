"The Big Bang Theory" Staffel 10 Raj irritiert Sheldon 03.02.2017 16:55 Uhr / tr

Achtung, Spoiler! In Episode 14 von "The Big Bang Theory"-Staffel 10 kochen die Emotionen über. Denn während Sheldon versucht, menschliche Gefühle zu lesen, gibt Raj indes sein Bestes, seine Frauenprobleme besser zu verstehen.

Endlich haben die Nerds von "The Big Bang Theory" eine Lösung für ihre soziale Unbeholfenheit gefunden: eine Gefühlsmaschine. Doch statt der lang ersehnten Klarheit verursacht diese in der Episode "The Emotion Detection Automation" in Staffel 10 der Erfolgsserie nur ein noch größeres Chaos.

Doch was genau passiert bei "The Big Bang Theory"? Raj, gespielt von Kunal Nayyar (35), ist wieder Single und fragt sich, warum Frauen ihn ständig abweisen. Sheldon wäre nicht er, wenn er diese Information nicht wie ein waschechter Wissenschaftler aufnehmen würde. Er liefert gleich mehrere plausible Antwortmöglichkeiten auf die Frage. Doch darauf scheint Raj keine Lust zu haben und sagt, dass es ihm gut geht, obwohl dies augenscheinlich nicht stimmt.

Von Leuten, die aber nicht sagen, was sie wirklich denken und fühlen, hat Sheldon in Staffel 10 die Nase gestrichen voll. Für ihn ist es jedes Mal eine Herausforderung, Emotionen zu erkennen und einzuordnen. Zum Glück wissen die "The Big Bang Theory"-Nerds sich zu helfen: Ein Gefühlsdetektor des MIT soll Abhilfe schaffen. Sheldon, offen für dieses Experiment, lässt es sich nicht nehmen, den Gefühlsdetektor auszuprobieren und hofft auf diese Weise Freunde, aber auch Feinde zu erkennen. Doch letztlich wird er übermutig, versteht sich selbst als "Gott der Emotionen" und verursacht nur ein größeres Gefühlschaos unter seinen Freunden.

Während Sheldon mit seinem neuen "Spielzeug" zugange ist, geht Raj in der 14. Episode von "The Big Bang Theory" Staffel 10 seinen eigenen Experimenten nach. Er will ein klärendes Gespräch! Kurzerhand versammeln sich all seine Verflossenen und halten sich mit ihrer Kritik gegenüber dem schüchternen Nerd nicht zurück. Er sei bedürftig, sei zu sehr abhängig von seinen Eltern und habe die Mädels regelmäßig in unangenehme Situationen gebracht. Harter Tobak! Nur zu gut, dass Raj sich in diesem Moment auf seinen besten Freund Howard verlassen kann. Dieser steht ihm zur Seite und spricht ihm scherzhaft sogar Bernadette zu, sollte ihm jemals etwas zustoßen.