"The Big Bang Theory" Staffel 10 Weihnachtschaos bei den Nerds 06.01.2017

Weihnachten verbringt man üblicherweise bei den Liebsten – so auch die Nerds aus "The Big Bang Theory". Wie chaotisch die Festtage für Sheldon, Penny und Co. abliefen, erzählen die Freunde in der vergangenen Episode aus Staffel 10 in einem aberwitzigen Rückblick.

Achtung, Spoiler: Staffel 10 von "The Big Bang Theory" sorgte mit der Episode "The Holiday Summation" für eine denkbar spektakuläre Rückkehr aus der kurzen Winterpause. Erstmals seit den Feiertagen trafen sich die Geeks um Sheldon alias Jim Parsons (43), um von ihren ereignisreichen Erlebnissen während Weihnachten zu berichten.

So erzählen Leonard und Penny, die auch in Staffel 10 von "The Big Bang Theory" von Johnny Galecki (41) und Kaley Cuoco (31) gespielt werden, wie es zwischen ihnen zu einem heftigen Streit kam. Als Leonard einen Weihnachtsbaum in die Wohnung bringen will, bittet ihn Penny darum, sich beim Tragen der schweren Pflanze nicht zu übernehmen. Prompt fühlt sich Leonard durch den an sich gut gemeinten Ratschlag in seiner Männlichkeit angegriffen, woraufhin sich die beiden unentwegt anzicken.

Nicht minder turbulent war das Fest der Liebe für Sheldon und Amy aka Mayim Balik (41). Über Weihnachten besuchten die Turteltauben Sheldons Mutter Mary alias Laurie Metcalf (61) in Texas. Als die beiden der Mama mitteilen, dass sie zusammengezogen sind, reagiert Mary überraschend erleichtert.

Sie hätte sich schließlich schon immer Sorgen gemacht, dass Sheldon alleine alt werden würde und niemals heiraten würde. Eine Aussage, die beim "The Big Bang Theory"-Geek böse Kindheitserinnerungen wachruft. Plötzlich bemerkt Sheldon, dass die Mutter sich damals schon wesentlich mehr um ihn als um seine Geschwister gesorgt hätte – und das, obwohl er doch der intelligenteste in der Familie sei. Der Physiker fühlt sich in seinem Stolz gekränkt und entscheidet sich, das Familientreffen erst einmal zu verlassen.

Ob Mutter und Sohn in der "The Big Bang Theory"-Episode von Staffel 10 noch Frieden schließen werden, soll an dieser Stelle nicht verraten werden. Nur so viel: Sheldon sorgt in der Folge noch für einen der lustigsten Momente in der "The Big Bang Theory"-Geschichte ...