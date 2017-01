"The Big Bang Theory"-Star Jim Parsons Spritzige Karaoke-Fahrt mit James Corden? 05.01.2017 15:34 Uhr / tr

Moderator James Corden begrüßt in seinem Wagen regelmäßig das Who's Who der Promiwelt zum ausgelassenen Singen. "The Big Bang Theory"-Star Jim Parsons könnte nun der nächste Gast sein, wie ein Instagram-Pic andeutet.

"The Big Bang Theory"-Fans haben ihn schon mehrfach singen hören: Als Sheldon Cooper schmetterte Schauspieler Jim Parsons (43) unter anderem "We Will Rock You" oder auch diverse Weihnachtshits.Das ist sicher auch dem beliebten Moderator James Corden (38) nicht entgangen, der mit "Carpool Karaoke" ein extrem beliebtes TV-Format geschaffen hat. Regelmäßig sitzen namhafte Stars wie Britney Spears (35), Adele (28) oder Lady Gaga (30) auf dem Beifahrersitz seines Autos, mit denen er dann nicht nur deren größte Hits singt, sondern sie ganz nebenbei noch locker interviewt. Ob er wohl bald auch Parsons in seinem Wagen begrüßen wird?

Ein aktueller Schnappschuss auf dem Instagram-Profil von Jim Parsons legt das jedenfalls nahe. Auf dem Foto sind er, Schauspielkollegin America Ferrera (32) und James Corden zu sehen. "Das war wirklich ein Spaß", heißt es unter anderem in der Bildunterschrift zu dem witzigen Foto. Bei der Aufnahme handelt es sich um einen Repost von dem Account Ferreras, dort zeigt ein weiteres Bild sie und den "The Big Bang Theory"-Star auf dem Sofa des Late-Night-Talkers Corden. Demnach hat Jim Parsons auf jeden Fall in der Sendung des Entertainers vorbeigeschaut – und eben vielleicht auch im Auto des Moderators Platz genommen.

Die Auflösung wird es sicher am heutigen Abend gegeben, wenn die neue Folge von James Cordens Show ausgestrahlt wird. So oder so: Auf musikalische Unterhaltung dürfen sich die Fans von Jim Parsons in jedem Fall freuen, denn: Schon gestern wurde auf dem offiziellen YouTube-Account der "The Late Late Show with James Corden" ein gemeinsames Musikvideo veröffentlicht. In dem Clip stellen der Moderator und der "The Big Bang Theory"-Star das Video von "Kansas" zu deren Song "Dust In The Wind" nach.