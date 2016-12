"The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco Karl Cook ist das süßeste Weihnachtsgeschenk 27.12.2016 15:26 Uhr / cb

Weihnachten gilt als das Fest der Liebe. Dass diese These stimmt, stellt "The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco eindrucksvoll mit dem süßesten X-mas-Posting des Jahres unter Beweis.

"Happy happy happy Birthday an das wunderbarste Wesen", beginnt "The Big Bang Theory"-Darstellerin Kaley Cuoco (31) auf Instagram ihre zuckersüße Liebesbotschaft. Die Blondine verbrachte in diesem Jahr das erste gemeinsame Weihnachten mit ihrem neuen Freund Karl Cook (26). Der Reitprofi feierte am 25. Dezember zudem seinen Geburtstag.

Für Kaley ist Cook ihre süßestes Geschenk, das einfach an Weihnachten geboren werden musste, schreibt die Serien-Aktrice. Und weiter: "Ich liebe dich, Mister." Ihren Eintrag versieht die Schauspielerin mit einer Reihe von romantischen und weihnachtlichen Smileys. Wie schwer die "The Big Bang Theory"-Beauty verknallt ist, beweist ihr Foto zum Text: Manchmal sagen Blicke mehr als noch so schöne und rührende Worte. Der Blickkontakt zwischen den beiden und ihr keckes Lächeln – zwischen den beiden brennt definitiv das Liebesfeuer.

Auf ihrem Instagram-Account teilt Kaley Cuoco, die in "The Big Bang Theory" als Penny berühmt wurde, vom Weihnachtswochenende noch eine Handvoll weitere Fotos, die das junge Glück zeigen. Die beiden albern unter anderem mit VR-Brillen herum. Natürlich dürfen auch Kaleys süße Hündchen nicht fehlen, die sie als kleine Santa-Helfer verkleidete oder mit ihnen vor dem Kamin tanzte.

Es scheint, als hätte Kaley Cuoco wunderbare Feiertage erlebt und Karl Cook sowie die süßen Vierbeiner einen nicht unwesentlichen Anteil daran gehabt. Die traurige Scheidung von ihrem Ex-Mann Ryan Sweeting (29) im Mai scheint längst vergessen.

Das Cuoco-Glück freut auch die Fans. Das Foto von ihrem Weihnachtsgeschenk und die romantische Liebesbotschaft wurden rund 90.000 Mal mit "Gefällt mir" angeklickt. "Ihr seid ein süßes Paar" und "Awwwe" ist in den Kommentaren zu lesen. Viele Kaley-Anhänger freuen sich zudem über eine Gemeinsamkeit, da sie selbst oder ihre Liebsten auch an Weihnachten Geburtstag haben.