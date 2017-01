"The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco Mutiger Sprung ins Ungewisse 02.01.2017 18:00 Uhr / am

Kaley Cuoco aus "The Big Bang Theory" ist unsterblich in Karl Cook verliebt. Doch auf einem ihrer gemeinsamen Urlaubsfotos ist davon nicht viel zu sehen. Die Schauspielerin sieht hundeelend aus.

Den Jahreswechsel verbrachte "The Big Bang Theory"-Schauspielerin Kaley Cuoco (31) gemeinsam mit ihrem Liebsten Karl Cook (26) in Neuseeland. An einem Tag ging es auch nach Queenstown, wo der Besuch der Schlucht beim Shotover River nicht fehlen darf. Doch nach einem entspannenden und romantischen Ausflug ist auf dem Foto, was die hübsche Blondine auf Instagram postete, nicht viel zu sehen.

Während die drei Herren, darunter ihr Lover Karl, begeistert in die Kamera schauen, sieht die 31-Jährige aus, als würde sich gerade ihr Magen umdrehen. Mit anderen Worten: Sie macht ein Gesicht wie sieben Tage Regenwetter und scheint von der abenteuerlichen Idee nicht mehr so ganz überzeugt zu sein. Der Grund: Die beiden Turteltauben stehen auf einer Plattform weit über der Schlucht und "wollen" gemeinsam Bungee Jumping, beziehungsweise einen Canyon Swing machen.

Ob sie letztendlich gesprungen ist, verrät "The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco nicht. Es ist aber nicht davon auszugehen, dass sie einen Rückzieher gemacht hat. Zu dem Bild schreibt die Schauspielerin: "Frohes neues Jahr!" und fügt lauter Emojis an, darunter ein lachendes Gesicht, eine jubelnde Frau und ein hochgestreckter Daumen.

Als Kaley Cuoco später festen Boden unter den Füßen hatte, konnte sie auch wieder lächeln. Wenige Stunden nach dem Bungee-Selfie postete sie ein Foto, auf dem sie in die Kamera strahlt. Neben ihr – na klar – Karl Cook und dessen Familie. Gemeinsam rutschte man ins neue Jahr. "Ich bin so glücklich, Silvester mit dieser wunderbaren Familie verbringen zu dürfen", schreibt der "The Big Bang Theory"-Star zu dem Foto. Sie wurde offenbar mit offenen Armen empfangen. Oder war der Bungee-Sprung eine Mutprobe, um im Clan aufgenommen zu werden? Wenn ja: Kaley hat den Test anscheinend bestanden.