"The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco Streit mit Jim Parsons bei den "SAG Awards 2017" 30.01.2017 14:14 Uhr / cb

Dicke Luft beim ""The Big Bang Theory"-Cast: Bei den "SAG Awards 2017" waren sich Kaley Cuoco und Jim Parsons ganz und gar uneinig darüber, wo der Sheldon-Cooper-Darsteller am besten sitzen sollte. Doch warum hatte er sich überhaupt gegen seine Crew entschieden?

Eigentlich gab es bei den "SAG Awards 2017" am Sonntagabend nur Grund zur Freude für die "The Big Bang Theory"-Stars Kaley Cuoco (31) und Jim Parsons (43), schließlich waren beide für den besten Cast nominiert. Doch der sympathische Serien-Nerd steckte in einem wahren Dilemma, immerhin war er mit dem Cast aus "Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen" ebenfalls nominiert. Die Frage also: Wo sollte er sitzen? Seine Wahl war offensichtlich auf den Film gefallen, wie Kaley Cuoco erst beim gemeinsamen Interview mit "E! Live From the Red Carpet" erfahren sollte.

"Ich war nur ein Teil der Entscheidung", beeilte sich Jim Parsons seiner "The Big Bang Theory"-Kollegin zu erklären. "Es ist einfach so: Man kann nun einmal nicht in beiden Gruppen sitzen." Diese Offenbarung war dann Grund genug für Kaley Cuoco, ihr bestes Schmollgesicht aufzusetzen und sich zu ärgern: "Hört ihr das? Er zieht einfach um an den 'Hidden Figures'-Tisch. Alles klar, das ist auf jeden Fall neu für mich." Weiter stichelte die Penny-Mimin scherzhaft: "Was wäre, wenn ich mich einfach zu 'Modern Family' setze, wie würdest du das finden?"

Auch wenn Kaley Cuoco die Entscheidung ihres guten Freundes missfiel, so stellte sich die Entscheidung von Jim Parsons im Laufe des Abends als sehr weise heraus: Zur Überraschung vieler bekam "Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen" bei den "SAG Awards 2017" die Auszeichnung als bester Cast in einem Film, während sich das Team von "The Big Bang Theory" der Konkurrenz von "Orange is the New Black" geschlagen geben musste.

Jim Parsons hatte für Kaley Cuoco dann immerhin noch ein paar tröstende Worte: Es habe selten oder vielleicht sogar nie jemanden gegeben, der besser als die TV-Schönheit ausgesehen habe. Bei den "SAG Awards 2017" trug die Aktrice ein zartes Kleid in Pastellrosa von Marchesa.