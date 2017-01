"The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco Überwältigt von "People's Choice Awards" 19.01.2017 12:24 Uhr / am

Am Mittwoch konnte "The Big Bang Theory" wieder einmal bei den "People's Choice Awards" absahnen. Und eine, die freut sich ganz besonders über den Sieg der Erfolgsserie: Schauspielerin Kaley Cuoco.

"The Big Bang Theory" setzte am Mittwochabend in Los Angeles seinen Siegeszug bei den "People's Choice Awards" fort. Die Erfolgsserie rund um die Nerds Sheldon, Leonard und Co. konnte das Rennen gegen Serien wie "New Girl", "Modern Family", "Black-ish" und "Janet the Virgin" machen und den begehrten Publikumspreis für die Kategorie "Favorite Network TV Comedy" mit nach Hause nehmen. Dabei handelt es sich um den mittlerweile achten "People's Choice Award" für "The Big Bang Theory".

Und natürlich nutzten Cast und Crew die Gelegenheit, sich ausgiebig für die Unterstützung ihrer Fans zu bedanken. Neben Mayim Bialik (41), Kunal Nayyar (35), Simon Helberg (36), Melissa Rauch (36) und einigen Crew-Mitgliedern, die allesamt den Publikumspreis entgegennahmen, fühlte sich aber besonders eine geehrt: Penny-Darstellerin Kaley Cuoco (31).

In einem lilafarbenen, bodenlangen Kleid mit Spaghettiträgern bedankte sie sich völlig überwältigt von dem Preis in erster Linie bei den "The Big Bang Theory"-Fans. "Vielen Danke, Leute! Es bedeutet die Welt für uns, dass ihr auch noch nach zehn Jahren für uns stimmt. Wir können euch nicht sagen, was es den Leuten hier auf der Bühne bedeutet", freute sich Kaley Cuoco, die auch nach der langen Zeit noch sichtlich Spaß an ihrem Job und ihrer Rolle als Penny hat.

"Es ist ein Traum, jeden Tag zur Arbeit zu gehen. Danke, dass ihr uns auf Platz eins gewählt habt. Wir lieben euch so sehr", schwärmte Kaley Cuoco. Ihr Co-Star Melissa Rauch alias Bernadette richtete noch einen besonderen Dank an die "The Big Bang Theory"-Crew: "Wir wollen unserer Crew danken – jedes einzelne Mitglied – wir lieben und schätzen euch." Amy-Darstellerin Mayim Bialik ergänzte hingegen noch schöne Grüße von Jim Parsons (43), der an der Preisverleihung leider nicht teilnehmen konnte: "Er sagt: 'Hi und liebt euch.'"

Damit nicht genug: Denn die Überwältigung über den "People's Choice Award" brach nicht ab. Auch auf Instagram teilte Kaley Cuoco ihre Freude mit ihren Followern. Zu einem Schnappschuss mit ihren "The Big Bang Theory"-Kollegen schrieb die hübsche Blondine: "Stolz, all diese Leute meine Co-Stars und meine Familie nennen zu dürfen. Herzlichen Glückwunsch an jeden, der an 'The Big Bang Theory' beteiligt ist. Was für ein magischer Segen!"