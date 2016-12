"The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco Witzige Selfie-Panne 30.12.2016 11:40 Uhr / or

"The Big Bang Theory"-Beauty Kaley Cuoco ist eine ziemlich witzige Panne passiert, als sie ein süßes Selfie von sich und ihrem Schatz machte. Sie hat wohl nicht bedacht, was der Wind mit ihrem Haar anstellen würde, als sie auf den Auslöser drückte.

Und so wirbelt das Haar der "The Big Bang Theory"-Aktrice direkt in das Gesicht von ihrem Liebsten Karl Cook (26). Dieser soll eigentlich von hinten über ihre Schulter in die Kamera strahlen, doch dank der blonden Wallemähne der Schauspielerin wird aus dem Plan nichts. Eine Windböe kommt und schon ist Karl verschwunden. Zu der Selfie-Panne schreibt Kaley Cuoco (31): "Wenn du ein Selfie aufnehmen willst und dich nur darauf konzentrierst, wie du aussiehst und nicht darauf, dass der Wind all dein Haar in das Gesicht deines Schatzes weht."

Aber wie es auch Penny in "The Big Bang Theory" machen würde, nimmt die Schönheit den Patzer mit Humor und lässt ihre Follower an dem Missgeschick teilhaben. Denen wiederum gefällt, was sie zu sehen bekommen. Mehr als 150.000 Anhänger haben das Bild bereits geliked.

Aber wo wurde der Schnappschuss eigentlich aufgenommen? Offensichtlich an einem der Strände in Neuseeland. Die Verliebten verbringen hier über Silvester eine gute Zeit und gönnen sich etwas Ruhe von dem Trubel daheim. Das wissen auch ihre Fans, die unter dem Foto zahlreiche Tipps für Sightseeing-Touren am anderen Ende der Welt geben. Bleibt nur zu hoffen, dass ihnen das Wetter noch einen Gefallen tun wird und zum Guten umschlägt. Kurz nach ihrer Ankunft in Neuseeland postete Kaley Cuoco bereits ein Bild von sich und Karl Cook in knallgelben Regenjacken – und jetzt der Sturm. Aber das wird den zwei Turteltauben vermutlich nichts anhaben, denn die Sonne scheint ganz offensichtlich in ihren Herzen.