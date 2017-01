"The Originals" Staffel 4 Unsichere Zukunft für Hayley und Elijah 04.01.2017 16:31 Uhr / tr

Achtung, Spoiler! Lange mussten die Fans von "The Originals" auf neue Details zu Staffel 4 warten. Jetzt äußerte sich Produzent Michael Narducci zur Zukunft der Mikaelsons – und teaserte alles andere als einfache Zeiten für Hayley und Elijah.

Demnach wird es das frischgebackene "The Originals"-Traumpaar in Staffel 4 besonders schwer haben. Denn wie eingefleischte Fans des "Vampire Diaries"-Spin-offs wissen, könnten einige Jahre ins Land ziehen, bis sich die zwei Turteltauben wiedersehen. Der Grund: Die auf unterschiedlichste Art vergifteten Elijah, Rebekah, Kol und Freya mussten sich im Geiste in einen magischen Zufluchtsort flüchten, bis Hayley Gegenmittel für sie alle gefunden hat. Die Werwölfin wiederum verwahrt derweil die leblosen Körper der Mikaelsons. Doch dies ist nicht die einzige Herausforderung, der sich Elijah und Hayley stellen müssen.

Im Gespräch mit "TVLine" verriet "The Originals"-Macher Michael Narducci, dass den Serien-Alter-Egos von Phoebe Tonkin (27) und Daniel Gillies (40) auch nach der Rettung in Staffel 4 Einiges bevorstünde. "Dies sind zwei Personen, die sich offensichtlich lieben, auch wenn sie in einer sehr komplizierten Situation stecken", so der TV-Produzent. "Elijah ist ein tausend Jahre alter Vampir mit einem Sinn für Ehre und Anstand, und doch ist er in der Lage unsagbare Dinge zu tun. Hayley – abgesehen davon, dass sie ein Hybrid ist – hat nur die Lebenszeit einer Sterblichen gelebt und hat Werte und ethische [Grundsätze], die denen eines Menschen ähneln. Wenn ihre Familie in Gefahr gerät, werden diese zwei Personen tun, was auch immer sie tun müssen, um einander zu beschützen."

Allerdings steht nicht nur Hayley und Elijah in Staffel 4 von "The Originals" ein harter Kampf bevor. Klaus muss sich mit dem Biest, seinem einstigen Schützling Marcel, auseinandersetzen und den Verlust von Camille verschmerzen. Sein Bruder Kol trauert unterdessen noch immer um seine große Liebe Davina, während die Zukunft von Freya und Rebekah noch völlig in der Schwebe scheint. Was die Ur-Vampire in Staffel 4 erwartet, erfahren die Fans ab dem 17. März. Dann startet die neue Season von "The Originals" in den USA.