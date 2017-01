"The Voice of Germany"-Coach Samu Haber Neujahrsgrüße als Black Swan 03.01.2017 12:48 Uhr / wa

Samu Haber ist allzeit bereit, vor allem für das neue Jahr. Dieses begrüßte der "The Voice of Germany"-Coach nun mit einem süßen Instagram-Schnappschuss. 2017 kann für den Schmusefinnen kommen.

Zum Jahreswechsel bestellte "The Voice of Germany"-Coach Samu Haber (40) seinen Followern ganz besonders liebe Grüße aus Kapstadt. Der Schönling verbrachte dort nämlich Silvester. Unter den Hashtags "Kapstadt", "2017" und "Black Swan" postete der Juror ein süßes Bild auf Instagram. Darauf zu sehen: Er selbst in voller Schwimmmontur mit Bade-Cappy und Hawaiikettchen. Auch eine schwarze Riesen-Badeente darf da nicht fehlen. Bis über beide Ohren grinst der "Sunrise Avenue"-Sänger in die Kamera und begrüßt so das Jahr 2017. "Startklar für ein neues Jahr", schreibt Samu Haber dazu.

Bei den Followern des "The Voice of Germany"-Coachs scheint es jedenfalls mehr als gut anzukommen. "Ein frohes Neues" und "Genieße deine freie Zeit" wünschen die Nutzer dem Musiker, wohingegen andere wiederum das Bild alles andere als albern finden und meinen, dass einen so hübschen Mann wie Samu Haber so schnell nichts entstellen kann – selbst eine schwarze Riesen-Badeente nicht. "Du bist so unbeschreiblich süß" und "Sexy, sexy, Samu" heißt es ebenfalls in den Kommentaren.

Fans des Schmusefinnen dürfte es freuen, dass dem Sänger die Castingshow "The Voice of Germany" so sehr ans Herz gewachsen ist, dass er in der vergangenen Staffel bereits zum dritten Mal in der Jury saß. In einem Interview mit der "Bild" verriet er zudem: "Ich liebe diese Show, ich habe hier so viel Spaß." Auf die Frage hin, ob er in den kommenden Jahren weiterhin dabei sein wird, antwortete Samu Haber gewohnt lustig: "Ich habe einen Vertrag für die nächsten 125 Jahre." Eines muss man dem "The Voice of Germany"-Star einfach lassen: An Humor fehlt es ihm nicht. Das beweist jedenfalls auch sein aktueller Instagram-Schnappschuss.