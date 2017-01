"The Voice"-Star Samu Haber Coole Surf-Action in Südafrika 17.01.2017 17:20 Uhr / es

Dass "The Voice"-Coach Samu Haber zu den coolsten Socken im Showgeschäft gehört, ist kein Geheimnis. Damit an seinem lässigen Image keine Zweifel aufkommen, dafür sorgt der Sunnyboy höchstpersönlich: mit seinen Urlaubsgrüßen.

Bei "The Voice" verliebte sich Samu Haber (40) in die Stimme von Robin Resch, privat schlägt sein Herz für Vivianne Raudsepp (26) und sein liebster Urlaubsort? Da hat sich der "Sunrise Avenue"-Frontman in Südafrika verguckt. Seit rund zwei Wochen lässt der 40-Jährige in Kapstadt die Seele baumeln.

Und wie es sich für einen echten Rockstar gehört, versteht der "The Voice"-Coach darunter nicht, sich öde auf eine Strandliege zu legen. Nein, Samu Haber dokumentiert auf Instagram seine beeindruckenden Abenteuer. Klar, ein lässiges Foto aus dem Pool darf nicht fehlen, doch auf den meisten Bildern zeigt sich der Blondschopf als aktiver Urlauber.

Samu Haber genießt als Wanderer hoch über der südafrikanischen Metropole die Aussicht, schaut in einer Berghöhle auf dem Smartphone finnisches Eishockey, klettert an den Felsen am Meer entlang und surft cool durch das Wasser. Für seine nasse Actionaufnahme befestigte der Musiker eine GoPro-Kamera an der Spitze seines Surfbrettes. "Incoming", schreibt er zu seiner morgendlichen Badestunde.

Seine Fans sind bei einem solch aufregenden Urlaub natürlich voll aus dem Häuschen. "Das sieht genial aus. Ich würde auch gerne mal mit dir surfen gehen. Genieß die Zeit und hab viel Spaß", schreibt ein Samumaniac. Und wie sollte es anders sein, bejubeln seine Anhänger seinen tollen Körper: "Dieser Hintern", schreibt eine mit einem feurigen Emoji.

Zwischendurch gönnt sich der Kult-Coach von "The Voice" dann aber doch mal eine Pause: "Bevor ich wieder zurückgehe, brauch ich ein Nickerchen", schreibt Samu zu einem Foto, auf dem er am Strand auf dem Surfbrett eine Runde döst. Sein Posting schließt er mit den Worten: "Rain or shine, surf or die."