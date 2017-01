"The Voice"-Star Samu Haber So sexy kann Sightseeing sein 10.01.2017 15:56 Uhr / es

Samu Haber hat bereits den Jahreswechsel in Kapstadt verbracht und der "The Voice"-Coach scheint sich in der südafrikanischen Metropole pudelwohl zu fühlen. Der Blondschopf wandert durch die Landschaft und genießt die Aussicht. Seine Fans ergötzen sich (auch) an etwas anderem.

"River deep, mountain high", schreibt Hiker Samu Haber (40) auf Instagram zu einem beeindruckenden Foto, das den "The Voice"-Juror vor einer traumhaften Kulisse zeigt. Samu ist durch die Landschaft gewandert und sitzt nun auf einem Felsen – hoch über Kapstadt. Was für ein Ausblick!

Da darf man im kalten deutschen Winter durchaus eifersüchtig werden. "Ich bin so neidisch. Hier sind es sieben Grad Minus. Genieße deinen Urlaub", schreibt ein Fan, der wie alle anderen Follower des "The Voice"-Lieblings aus dem Häuschen ist. "Was für ein atemberaubender Ausblick, gut aussehendes Model und ein toller Fotograf. Genieß die Zeit", meint ein anderer.

Was den Girls den Kopf verdreht: Samu Haber ließ sich mit nacktem Oberkörper ablichten. "Wow, du siehst einfach nur perfekt aus", schwärmt ein User. Ein anderer fragt sich, wie man mit 40 Jahren noch so gut und jung aussehen kann.

Man muss kein Prophet sein, um sagen zu können: Dieser Stein in der Wildnis mit der einzigartigen Aussicht wird ein neuer Hotspot von Fans des "Sunrise Avenue"-Sängers. "Ich bin in zwei Wochen auch da", freut sich ein Fan auf den eigenen Urlaub. Ob Samu Haber dann auch noch in Südafrika ist? Geht es nach einem Follower, dann schon. Er schreibt: "Beweg dich nicht, ich komme gleich vorbei."

Bei all der Euphorie gibt es allerdings auch ein paar mahnende Worte an den "The Voice"-Coach. Samu Haber verwendet zu seinem schnuckeligen Foto nicht nur Hashtags wie "wandern" und "hochklettern", sondern auch "keine Sonnencreme". Dazu schreibt ein Instagram-Maniac: "Keine Sonnencreme bei einem blonden Typen aus dem Norden, keine gute Idee."