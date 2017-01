"The Walking Dead" meets "Golden Globes" Jeffrey Dean Morgan als Laudator bestätigt 03.01.2017 11:42 Uhr / or

Bei "The Walking Dead" machte sich Jeffrey Dean Morgan als Superbösewicht Negan einen Furcht einflößenden Namen in Staffel 7. Bei den "Golden Globes" steht der Schauspieler nun aus einem ganz anderen Grund im Rampenlicht.

Zusammen mit zahlreichen anderen Celebrities wird "The Walking Dead"-Hottie Jeffrey Dean Morgan (50) als Laudator bei den "Golden Globes 2017" zu Gast sein. Damit ist der Negan-Darsteller das einzige Cast-Mitglied der beliebten Zombie-Apokalypse, dem eine zentrale Rolle bei der diesjährigen Verleihung am 8. Januar zuteilwird, denn: Wie auch in den letzten Jahren gingen die Show und ihre Darsteller trotz Rekordquoten bei den Nominierungen leer aus.

Das ist umso enttäuschender, da der "The Walking Dead"-Superschurke gerade erst mit dem "Critics Choice Award" in der Kategorie "Best Guest Performer in a Drama Series" ausgezeichnet wurde. Auch Rick Grimes-Darsteller Andrew Lincoln (43) ging bei den diesjährigen "Golden Globes" mal wieder leer aus und das, obwohl zahllose Fans spätestens seit Beginn von Staffel 7 eine Anerkennung seiner schauspielerischen Leistungen forderten. Doch die Mitglieder der "Hollywood Foreign Press Association", die über die Nominierungen der "Golden Globes" entscheiden, ließen sich dadurch offensichtlich nicht beeindrucken.

Jeffrey Dean Morgen wird bei der 74. "Golden Globes"-Verleihung also wohl eher ein stilles Zeichen für "The Walking Dead" setzen müssen, wenn er zusammen mit anderen Hollywood-Größen wie Drew Barrymore (41), Priyanka Chopra (34), Matt Damon (46) und Viola Davis (51) die Preisträger bekannt gibt. Ebenfalls als Laudatoren auftreten werden außerdem Laura Dern (49), Goldie Hawn (71), Nicole Kidman (49) und Brie Larson (27). Die Riege komplett machen Diego Luna (37), Sienna Miller (35), Timothy Olyphant (48), Chris Pine (36), Eddie Redmayne (34), Amy Schumer (35), Sylvester Stalone (70), Justin Theroux (45), Milo Ventimiglia (39) und Reese Witherspoone (40).