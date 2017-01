"The Walking Dead" Staffel 7 Andrew Lincoln reagiert auf Fan-Kritik 30.01.2017 12:02 Uhr / lm

Kaum eine andere Season hat bisher für so viel Diskussion gesorgt, wie "The Walking Dead"-Staffel 7. Egal, ob zu blutig, oder zu langatmig – die Autoren der Serie konnten es den Fans bisher anscheinend einfach nicht recht machen. Doch jetzt gibt’s die Erklärung von Andrew Lincoln.

Und der verteidigte die Handlung von "The Walking Dead"-Staffel 7 im Gespräch mit "Entertainment Weekly" gerade ausdrücklich. "Ich denke, manchmal ist es gut, auf etwas warten zu müssen, denn dann hat man Gelegenheit, noch mal über andere Dinge nachzudenken und sie aus einem unterschiedlichen Blickwinkel zu betrachten", stellte Andrew Lincoln (43) etwa in Bezug auf die Fan-Beschwerden fest. Doch warum erst ein so brutaler Staffelauftakt, wenn die Zuschauer danach eine quälend langsame Gangart ertragen müssen? Warum all der Psychoterror von Negan alias Jeffrey Dean Morgan (50), ohne nennenswerte Gegenwehr der beliebten Alexandrianer?

"Anstatt einfach nur die Geschichte auf sehr coole und spannende Art zum Krieg zwischen Negan und Rick hin aufzubauen, wollte [Scott M. Gimple] mehr für die Zuschauer", erklärte der "The Walking Dead"-Frontmann das bisherige Vorgehen des Showrunners in Staffel 7. "[…] Sie sollten wirklich das Gefühl haben, Gerechtigkeit zu wollen und gleichzeitig den Preis dafür anerkennen, und warum [der Cast] bereit ist, alles erneut aufs Spiel zu setzen und viele, viele, viele Leben zurück in die Schusslinie zu bringen." Statt einfach nur auf Blut aus zu sein, sollten die Zuschauer Gerechtigkeit für all die Qualen wollen, die Negan und seine Saviors den Überlebenden um Rick Grimes in der ersten Hälfte von "The Walking Dead"-Staffel 7 angetan hatten.

Für Fans, denen diese Erklärung noch nicht genug ist, hatte Andrew Lincoln aber zum Schluss noch einen zusätzlichen Mini-Spoiler parat: "[…] Die Season hat viel mehr Sinn ergeben, sobald wir die letzte Szene von Folge 16 in Staffel 7 gedreht hatten."