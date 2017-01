"The Walking Dead" Staffel 7 Daryl ist im Kill-Modus 23.01.2017 16:33 Uhr / cb

Achtung, Spoiler! Noch nie mussten die Fans ihren "The Walking Dead"-Liebling Daryl so sehr am Boden sehen, wie in der ersten Hälfte von Staffel 7. Doch nach der Winterpause soll das anders werden.

Das zumindest stellte "The Walking Dead"-Star Norman Reedus (48) gerade höchstpersönlich im Gespräch mit "Entertainment Weekly" in Aussicht. Dort verriet der Daryl Dixon-Darsteller, sein Charakter sei in den kommenden acht Episoden von Staffel 7 bereit zu töten. "Er will Rache. Er ist bereit zu kämpfen. Als er in der letzten Folge zurückkam und Rick seine Sachen zurückgab, war es wie, 'Los geht's! Lass uns diesen Kerl zusammenschlagen. Lass uns zurückholen, was uns gehört und dieses Monster bekämpfen.' Er ist im Kill-Modus."

Klingt ganz danach, als hätte die Psychofolter von "The Walking Dead"-Neuzugang Negan alias Jeffrey Dean Morgan (50) den toughen Bogenschützen am Ende doch nicht brechen können, ganz im Gegenteil: "Ich habe das Gefühl, er [Daryl] hat seine Zeit in dem Loch damit verbracht, über Glenn und Abraham nachzudenken. Er hat es sehr persönlich genommen und sich gefühlt, als sei es seine Schuld gewesen, als habe er bekommen, was er verdient." Doch jetzt sei er bereit, Rache zu nehmen, so Norman Reedus. "Er ist bereit, alle zu töten" – scheint ganz so, als müssten sich Negan und die Saviors für den Rest von Staffel 7 warm anziehen.

Immerhin kündigte auch der beliebte "The Walking Dead"-Darsteller seinen Fans an: "Er [Negan] hat lange genug den großen Macker markiert und mit seinem kleinen Spielzeug-Baseballschläger herumgefuchtelt. Es wird Zeit, ihn ein wenig zurechtzustutzen." Wie er das in den kommenden Episoden von Staffel 7 anstellen will, verriet Norman Reedus dann aber doch nicht, nur so viel: "Es wird durchgängig laut werden."