"The Walking Dead" Staffel 7 Daryl und Carol vereint im Kampf gegen Negan? 21.12.2016 18:05 Uhr / tr

Jetzt per E-Mail teilen

Achtung, Spoiler! Seit Carol sich kurz vor dem Ende der sechsten Season von "The Walking Dead" von der Gruppe der Überlebenden von Alexandria abgesetzt hat, warten die Fans der Serie auf eine Wiedervereinigung von ihr und Daryl. In der zweiten Hälfte von Staffel 7 könnte die nun endlich anstehen.

Zumindest liegt diese Vermutung nahe, denn wie ein erster Trailer zur Midseason-Premiere von "The Walking Dead"-Staffel 7 zeigt, befindet sich der von Norman Reedus (47) verkörperte Bogenschütze zusammen mit Rick alias Andrew Lincoln (43) und einigen anderen Mitgliedern der Überlebenden von Alexandria im Königreich. Das Ziel der Gruppe: König Ezekiel aka Khary Payton (44) davon zu überzeugen, sich ihnen im Kampf gegen Negan anzuschließen. Ein Wiedersehen mit Carol alias Melissa McBride (51) wäre da nur passend.

Immerhin hatte schon vor der Winterpause von "The Walking Dead"-Staffel 7 Ezekiels Vertrauter, Richard, versucht, Carol und Morgan für den Aufstand gegen Negan alias Jeffrey Dean Morgen (50) zu mobilisieren. Wo der von Karl Makinen (46) gespielte Kämpe gescheitert ist, könnte Daryl erfolgreich sein, schließlich verbindet den harten Kerl mit dem weichen Herzen eine ganz besondere Beziehung mit der toughen Aussteigerin.

Außerdem hatte es Daryl zum Ende der ersten Hälfte von "The Walking Dead"-Staffel 7 hin bereits geschafft, dem am Boden zerstörten Rick seinen Kampfgeist zurückzugeben. Könnte ihm da bei Carol etwas Ähnliches gelingen? Die Fans der Serie würde es jedenfalls sicher mehr als freuen. Jedes Mal, wenn die beiden beliebten Serien-Helden getrennt sind, werden in den sozialen Netzwerken sofort dringende Rufe nach einer Wiedervereinigung von Caryl laut.

Ob sich Carol allerdings tatsächlich mit Daryl und den übrigen Alexandrianern verbünden wird, um in der zweiten Hälfte von Staffel 7 gegen Negan zu kämpfen, oder ob sie ihrer Entscheidung treu bleibt, werden wohl erst die kommenden Episoden von "The Walking Dead" zeigen.