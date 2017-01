"The Walking Dead" Staffel 7 Dieser Charakter steht im Vordergrund 17.01.2017 10:21 Uhr / tr

Achtung, Spoiler! In den ersten acht Folgen von "The Walking Dead"-Staffel 7 war von der Gesamtgruppe Überlebender um Rick Grimes nicht viel zu sehen. Stattdessen konzentrierten sich ganze Episoden auf einzelne Charaktere oder Kleingruppen. Doch wer war der heimliche Star der ersten Season-Hälfte?

Gefühlt stand "The Walking Dead" in der ersten Hälfte von Staffel 7 ganz klar im Zeichen von Negan. Doch durfte sich der von Jeffrey Dean Morgan (50) verkörperte Superbösewicht auch objektiv über die meiste Bildschirmpräsenz freuen? Dank der Initiative der "Spoiling Dead Fans" und "Comicbook", gab es jetzt eine Aufstellung der wichtigsten Charaktere der bisherigen acht Episoden – und Negan ist nicht auf Platz eins!

Vielmehr steht – rein zeitlich betrachtet – auch in Staffel 7 nach wie vor "The Walking Dead"-Frontmann Rick Grimes alias Andrew Lincoln (43) im Vordergrund. Obwohl der in den vergangenen Folgen vor allem unter Negans Psychospielchen zu leiden hatte, belegt er mit 112 Minuten Bildschirmpräsenz ganz klar die oberste Stufe auf dem Treppchen. Und eines scheint bereits jetzt sicher: Wenn die Show aus der Winterpause zurückkehrt, wird sich diese Zahl noch deutlich erhöhen, immerhin bläst der vorher gebrochene Anführer endlich zum Gegenschlag gegen die Saviors.

Im Ranking dicht hinter dem neu-erstarkten Anführer der Überlebenden von Alexandria folgt dann aber doch "The Walking Dead"-Neuzugang Negan. Kein Wunder, immerhin erfordert all das Morden und Quälen einen gewissen Zeitaufwand. Mit 110 Minuten auf der Mattscheibe und weiteren acht Episoden von Staffel 7 vor sich, könnte der psychopathische Superschurke vielleicht doch noch zum neuen Spitzenreiter avancieren.

Wäre da nicht Carl Grimes aka Chandler Riggs (17). Für viele Fans gilt der sich zunehmend zum ausgemachten Bad Ass entwickelnde Sheriffssohn als heimlicher Favorit für eine zentrale Rolle in Staffel 7 B. Wie es am Ende tatsächlich aussieht, werden aber wohl erst die kommenden Folgen von "The Walking Dead" zeigen.