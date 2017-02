"The Walking Dead" Staffel 7 "Es geht um unsere Zukunft!" 03.02.2017 10:58 Uhr / or

Nicht mehr lange und "The Walking Dead" kehrt mit der zweiten Hälfte von Staffel 7 endlich aus der Winterpause zurück. Dass sich dann einiges ändern wird, scheint schon jetzt klar. Doch was erwartet die Fans tatsächlich? Ein neuer Teaser gibt Einblick.

Die Macher von "The Walking Dead" veröffentlichten nun via Twitter einen neuen Teaser-Trailer zur zweiten Hälfte von Staffel 7. Der ist zwar nur 15 Sekunden kurz, sorgt aber trotzdem für großen Wirbel bei den Fans.

Achtung, Spoiler! Der Grund: Es scheint, als ob die meisten Hauptcharaktere endlich dem Aufruf von Rick alias Andrew Lincoln (43) folgen und sich für den anstehenden Krieg mit Negan aka Jeffrey Dean Morgan (50) und die Saviors bewaffnen.

Selbst König Ezekiel scheint der "The Walking Dead"-Frontmann endlich überzeugt zu haben. Kein Wunder, immerhin kann selbst er gegen Ricks Argumentation, "Es geht nicht darum, zu kämpfen, es geht um unsere Zukunft!", wohl nicht viel einwenden. Gleichzeitig signalisiert der Anführer von Alexandria dem in Staffel 7 bisher eher unwilligen König damit ganz klar, dass der Kampf für ihn nur Mittel zum Zweck ist. Unnötiges Blutvergießen will wohl auch er vermeiden.

Überhaupt scheint der Teaser zur zweiten Hälfte von Staffel 7 insgesamt sehr positiv für die "The Walking Dead"-Helden rund um Rick Grimes auszufallen. Nicht nur, dass es offenbar ein Wiedersehen mit Morgan und Carol aka Lennie James (51) und Melissa McBride (51) geben wird, auch Eugene scheint fleißig an einem Angriffsplan gegen Negan zu arbeiten. Und das, obwohl sich der von Josh McDermitt (38) gespielte Charakter in dessen Gefangenschaft befindet. Im Clip ist zu sehen, wie der erfindungsreiche Alexandrianer mit einer Art Helium-Bomben aus Gummihandschuhen experimentiert. In dem Video scheint es, als ob er die explosive Wirkung seines kleinen Projektes drei von Negans "Ehefrauen" vorführt. Mit einem dünnen Stab, an dem eine brennende Spitze befestigt ist, bringt er die Handschuhballons eindrucksvoll zum Explodieren. Die Reaktion der Damen: Erschrocken und absolut begeistert! Die selbst gebauten Bomben scheinen also nicht für den Oberbösewicht von "The Walking Dead"-Staffel 7 bestimmt zu sein.