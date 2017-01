"The Walking Dead" Staffel 7 Glenn lebt in Weihnachtsfilm weiter 19.01.2017 11:20 Uhr / or

In "The Walking Dead"-Staffel 7 sind die Tage von Glenn gezählt, doch in einem neuen Film wird der beliebte Zombiekiller weiterleben – und krasser könnte die Verwandlung wohl kaum ausfallen.

Nachdem er sich von seinem dramatischen Abgang zu Beginn von "The Walking Dead"-Staffel 7 erholt hat, scheint Steven Yeun (33) endlich wieder bereit für ein anderes Projekt zu sein. Zumindest wurde gerade ein neuer Film mit dem Glenn Rhee-Darsteller angekündigt. Der Homepage von "Sony" zufolge wird der ehemalige "The Walking Dead"-Star die Hauptrolle in einem neuen Weihnachtsfilm spielen.

Doch keine Angst, der toughe Zombiekiller mit dem weichen Herz wird nach seinem Aus in Staffel 7 nicht etwa als bewindelter Mini-Jesus in der Krippe liegen, sondern in dem als Animationsfilm angelegten Projekt dem Esel Bo seine Stimme leihen. Unterstützung erhält Steven Yeun von jeder Menge anderer namhafter Stars, darunter Kelly Clarkson (34), Aidy Bryant (29), Keegan-Michael Key (45) und Gina Rodriguez (32). Sogar Talkshow-Legende Oprah Winfrey (62) wird mit von der Partie sein.

Die Handlung von "The Star" ist dabei Kontrastprogramm pur für den "The Walking Dead"-Veteranen und die Fans der gerade in Staffel 7 laufenden Serie. Die Zuschauer begleiten den tapferen Esel Bo (Steven Yeun) nämlich bei seinem Aufbruch in ein neues Leben. Nach Jahren der Mühsal in der Dorfmühle hat dieser endlich den Mut zusammengekratzt, um aus seinem alten Dasein auszubrechen und macht sich auf die Abenteuerreise seiner Träume. Nach einer Weile tut er sich mit dem freundlichen Schaf Ruth (Aidy Bryant) und der Taube Dave (Keegan-Michael Key) zusammen. Auch drei Kamele und einige Stalltiere schließen sich dem ungleichen Trio an. Als ein ungewöhnlicher Stern am Himmel erscheint, beschließt die Gruppe, diesem zu folgen. So werden sie ganz unfreiwillig zu den heimlichen Helden der Weihnachtsgeschichte.

Wie sich der ehemalige "The Walking Dead"-Star in seiner neuen Rolle so schlägt, können Fans sich ab dem 10. November 2017 in den Kinos ansehen.