"The Walking Dead" Staffel 7 Großer Sieg im Finale für Rick? 08.02.2017 11:00 Uhr / sk

Welche Überraschungen warten auf die Helden in der zweiten Hälfte der Staffel 7 von "The Walking Dead"? Das ist vermutlich eine der brennendsten Fragen vieler Fans. Einige Antworten gab's jetzt von den Stars selbst.

Während der diesjährigen "Walker Stalker Cruise" stellten sich die "The Walking Dead"-Darsteller den Fragen der Fans und die drehten sich natürlich vor allem um die aktuelle Staffel 7. Ganz nebenbei ließ sich Negan-Darsteller Jeffrey Dean Morgan (50) bei dieser Gelegenheit einen exklusiven Spoiler zum Finale der aufreibenden Season entlocken.

Achtung, Spoiler! In der hatte "The Walking Dead"-Frontmann Rick Grimes alias Andrew Lincoln (43) bisher nichts zu lachen. Der sonst so toughe Zombie-Killer musste wohl mit am meisten unter den Psychospielchen des Neuzugangs der Staffel 7 leiden und freut sich daher schon riesig darauf, das Blatt endlich zu wenden. Dass dabei sogar ein großer Etappensieg für die Gruppe aus Alexandria drin ist, steht bereits fest. Aber nicht nur Andrew Lincoln kann das Finale deshalb kaum erwarten, selbst Jeffrey Dean Morgan gönnt seinem Serien-Kollegen den kleinen Triumph.

Bei einer Podiumsdiskussion verriet der, dass er froh sei, dass Rick beinahe zu alten Stärken im Finale auflaufen werde. "Ich bin froh, dass Rick einen kleinen Erfolgsmoment haben darf. Es war eine harte Staffel. Wenn er also eine Gelegenheit bekommt, bei der er herumspringen und glücklich sein kann … wenn irgendwer sich das verdammt verdient hat, dann Andy Lincoln." Überhaupt habe ihm der Twist der Handlung sehr gefallen, immerhin sei Jeffrey Dean Morgan selbst erklärter "The Walking Dead"-Fan. "[…] Als Fan der Show war ich sogar ein bisschen froh, dass er einen Erfolgsmoment haben wird. Vielleicht war Negan auch irgendwie froh. Ich denke, Negan wird sich darüber amüsieren, dass er einen Erfolgsmoment hat."

Nach dieser vielversprechenden Ankündigung spekulieren die Fans natürlich nun eifrig, was der Twist im Finale von Staffel 7 sein könnte. Wir es Rick und seinen Verbündeten etwa gelingen, das Sanctuary zu stürmen? Oder wird ihnen ein anderer entscheidender Zwischensieg gegen Negan und die Saviors gelingen? Um eine endgültige Antwort auf diese Fragen zu bekommen, bleibt den Anhängern von "The Walking Dead" aber wohl nur, die letzten Folgen von Staffel 7 abzuwarten.