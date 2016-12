"The Walking Dead" Staffel 7 Ist Heath der Retter von Alexandria? 23.12.2016 12:31 Uhr / sk

Achtung, Spoiler! Relativ früh in der ersten Hälfte von "The Walking Dead"-Staffel 7 verschwand Heath von der Bildfläche, nur seine Brille und ein paar Reifenspuren blieben von ihm übrig. Doch könnte er nach der Winterpause als überraschender Retter in der Not wieder auftauchen?

Auf jeden Fall stehen die Chancen gut, dass der "The Walking Dead"-Charakter in der zweiten Hälfte von Staffel 7 auf die eine oder andere Weise wieder auftauchen wird, immerhin ist Heath alias Corey Hawkins (28) bisher nicht offiziell gestorben. Im Interview mit "Yahoo! TV" machte der Schauspieler zudem einige mehr als verdächtige Andeutungen, die die Spekulationen um das Schicksal seines "The Walking Dead"-Alter-Egos heftig anfeuern. Dort sagte Hawkins: "Hört mal, Scott Gimple ist ein Genie und ein Meister darin, wie er die Show immer weiter entwickelt hat. […] Ich werde nur verraten, dass wir im Gespräch darüber sind, wie das Ganze funktionieren könnte."

Damit spielte der Star auf eine nicht ganz unerhebliche Veränderung während seiner Abwesenheit von "The Walking Dead"-Staffel 7 an, denn Corey Hawkins wurde parallel für die Rolle des Eric Carter in "24: Legacy" gecastet. Da die aber ebenfalls im Großraum Atlanta gedreht wird, wäre es durchaus möglich, beide Rollen unter einen Hut zu bringen.

Könnte Heath also eine überraschende Rückkehr bei "The Walking Dead" feiern und in Staffel 7 als der große Retter von Alexandria auftreten? Möglich wäre es durchaus, schließlich gab es schon in Staffel 6 eine ähnliche Wendung, als Daryl aka Norman Reedus (47) unverhofft auftauchte und die von Walkern überrannte Siedlung mit einem genialen Trick vor dem sicheren Untergang bewahrte.

Um das mit Sicherheit zu erfahren, müssen sich die Fans von "The Walking Dead" wohl aber leider noch einige Zeit gedulden, denn eine endgültige Aufklärung werden vermutlich erst die kommenden Episoden von Staffel 7 bringen.