"The Walking Dead" Staffel 7 Ist nach dieser Season Schluss? 30.12.2016 12:40 Uhr / am

Mitte Dezember verabschiedete sich "The Walking Dead" mit Staffel 7 in die Winterpause. Einen dauerhaften Abschied müssen Fans allerdings nicht befürchten, wie "TWD"-Autor Robert Kirkman nun andeutete.

Nach dem nervenaufreibenden Mid-Season-Finale von "The Walking Dead" heißt es für die Anhängerschaft vorerst Fingernägel kauen. Staffel 7 wird erst am 12. Februar 2017 im US-Fernsehen fortgesetzt. Natürlich sind Fans nicht nur gespannt, wie es in der aktuellen Season weitergeht, sondern auch, wie es um die Zukunft der Serie bestellt ist. Auf genau diese Frage gab "The Walking Dead"-Schöpfer Robert Kirkman (38) in der neuesten Comic-Ausgabe der Zombie-Apokalypse nun eine Antwort – auch wenn diese viel Interpretationsspielraum lässt.

"Es hat sechs Staffeln gebraucht, um auf 100 zu kommen. Es wird nicht sechs Jahre brauchen, um auf 200 zu kommen und das würde uns zu Staffel 12 bringen", so Kirkman. Zudem merkte der 38-jährige Autor an, dass die Geschichte um den Helden Daryl Dixon, der in der Serie von Norman Reedus (47) gespielt wird, in den Comics wesentlich weiter fortgeschritten sei als in der TV-Show. Mit anderen Worten: Nach Staffel 7 von "The Walking Dead" gibt es noch jede Menge zu erzählen, ein Ende scheint daher nicht in Sicht.

Eine Vorstellung, wie das Ende aussehen wird, habe Robert Kirkman bereits, wie er im Gespräch mit "Entertainment Weekly" verriet. "Ich weiß, wann der Endpunkt erreicht ist, und am Ende des Tages will ich, dass die lange Erzählung eine abgeschlossene Geschichte wird, mit einem Anfang, einem Mittelteil und einem Ende." Weiter erklärte Kirkman, dass er sehr viel Zeit für das Schreiben des mittleren Parts investiert hätte, um das Ende darauf aufzubauen. "Ich denke, das ist der einzige Weg, um das Ganze am Leben zu erhalten."