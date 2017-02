"The Walking Dead" Staffel 7 Jesus will Negan blamieren 07.02.2017 14:01 Uhr / cb

In Sachen Nahkampf kann es bei "The Walking Dead" auch in Staffel 7 kaum ein anderer Charakter mit Paul "Jesus" Rovia aufnehmen. Selbst gestandene Haudegen wie Rick und Daryl ließ der "Hilltop"-Bewohner bereits alt aussehen – und das im Kampf zwei gegen einen! Nun hat Jesus es auf Negan abgesehen.

Während einer Podiumsdiskussion auf der diesjährigen "Walker Stalker Cruise" stellte sich der "The Walking Dead"-Star bereitwillig den Fragen zahlreicher Fans. Darunter auch der nach seinem Lieblings-Jesus-Moment aus der Comicbuch-Vorlage, dem er in Staffel 7 entgegenfiebere. Darauf hatte Tom Payne (34) alias Jesus natürlich sofort die passende Antwort parat: Er freut sich darauf, Negan dumm dastehen zu lassen.

"Es gibt eine Wahnsinnskampfszene in den Comics, wo Negan fragt, 'warum habe ich dich noch nicht getötet?' und ich antworte ihm nur, 'weil deine Soldaten sch**** sind!' Er [Jesus] duckt sich unter dem Baseballschläger weg und es ist wirklich cool", fasste der "The Walking Dead"-Darsteller die Szene zusammen. Aber wird sich diese Stelle tatsächlich so einfach ins TV übertragen lassen? Immerhin ist Jeffrey Dean Morgan (50), der in Staffel 7 als Negan zu sehen ist, über 1,80 Meter groß und überragt den Jesus-Darsteller damit um gute 15 Zentimeter.

Kein Problem für den unter Fans bereits als "The Walking Dead"-Ninja gehandelten Tom Payne. "Viele Leute meinen, 'Oh, Jeffrey ist größer als Tom und ich weiß nicht'. Ein großer Teil meines Trainings besteht darin, wie er [Jesus] gegen jemanden kämpfen würde, der größer ist als er, wir haben also hart an diesem Punkt gearbeitet", zitiert "Comicbook" den Star.

Achtung, Spoiler! Die Wahrscheinlichkeit, dass Fans von "The Walking Dead" in Staffel 7 tatsächlich einen Showdown zwischen Negan und Jesus zu sehen bekommen werden, ist tatsächlich relativ hoch. Schließlich haben sich die Macher der Serie noch nie zuvor derart nah an die Comicbuch-Vorlage von Robert Kirkman (38) gehalten, wie in Staffel 7.