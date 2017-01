"The Walking Dead" Staffel 7 Kehrt dieser tote Held zurück? 25.01.2017 17:32 Uhr / lm

"The Walking Dead" Staffel 7: Kehrt dieser tote Held zurück? © Facebook/TheWalkingDeadAMC

Achtung, Spoiler! In einer Welt voller Zombies scheint nichts unmöglich zu sein, das wissen Fans von "The Walking Dead" schon längst. Doch könnte im Finale von Staffel 7 nun einer der toten Serienhelden sogar seine Wiederauferstehung feiern?

Glaubt man den Meldungen der "Spoiling Dead Fans", dürfen sich Anhänger von "The Walking Dead" möglicherweise auf ein Wiedersehen mit Abraham Ford alias Michael Cudlitz (52) freuen. Der musste zwar in der Premierenfolge von Staffel 7 als Erster unerfreuliche Bekanntschaft mit Negans Lucille machen, doch das soll für den beliebten Haudegen noch lange nicht das Ende in der erfolgreichen Zombieapokalypse gewesen sein.

Vielmehr kursieren in letzter Zeit verstärkt Gerüchte, der ehemalige "The Walking Dead"-Darsteller könnte in einer Traumsequenz oder Vision im Finale von Staffel 7 wieder auftauchen. Wem er dabei erscheinen wird? Vermutlich seiner Angebeteten Sasha, da sind sich die Spoilerspezialisten sicher. Ob das Ganze allerdings im Zusammenhang mit einem möglichen Ausstieg von Sonequa Martin-Green (31) bei "The Walking Dead" und einer damit zwangsläufig verbundenen Todesszene steht, ist bisher völlig unklar.

Michael Cudlitz wäre dabei nicht der erste Hauptcharakter, der in "The Walking Dead" auch nach seinem Tod noch mal in die Serie zurückkehrt. So gab es in Staffel 4 beispielsweise ein überraschendes Wiedersehen mit Hershel Greene alias Scott Wilson (74). Der tauchte in Episode 16 gleich in mehreren Flashbacks auf – lange nachdem er acht Folgen zuvor grausam vom Govenor getötet worden war. Und auch Ricks ehemaliger bester Freund Shane aka Jon Bernthal (40) kehrte in Staffel 3 noch mal unter die Lebenden zurück – beim Sturm auf Woodbury suchte er den schwer angeschlagenen "The Walking Dead"-Frontmann in einer Halluzination heim. Warum ausgerechnet ihn? Naja, immerhin hatte Rick alias Andrew Lincoln (43) seinen früheren Freund in der zwölften Folge von Staffel 2 erschossen.