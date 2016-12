"The Walking Dead" Staffel 7 Krasse Geheimnisse um Michonne 28.12.2016 15:44 Uhr / tr

Achtung, Spoiler! Wahre Fans von "The Walking Dead" wissen bereits, dass sich die Serie ein wenig von den Comics unterscheidet. Vor allem über Michonne sind längst noch nicht alle Geheimnisse in Staffel 7 gelüftet worden und manch eine Storyline wurde sogar abgeändert.

Den ersten eindrucksvollen Auftritt in "The Walking Dead" legte Michonne alias Danai Gurira (38) in der dritten Season hin, wo sie mit ihren Zombie-Haustieren und Andrea unterwegs war. Beinahe hätte sie es auch nicht in weitere Folgen geschafft, geschweige denn bis in Staffel 7. Robert Kirkman (38) wollte der Schwertkämpferin anfangs ein jähes Ende bereiten. Aber aufgrund der positiven Fanresonanz entschied er sich glücklicherweise doch dagegen.

In der Serie "The Walking Dead" wird nicht viel über die Vergangenheit von Michonne bekannt. In den Comics erfahren die Leser allerdings, dass sie vor der Zombie-Apokalypse eine erfolgreiche Anwältin war. Und wer hätte es gedacht: Eigentlich ist Michonne eine echte Männerfresserin. So spannte sie in den Comics Carol ihren Lover Tyreese aus und hatte eine Romanze mit Morgan. In der Horrorshow wurde keine der Liebeleien verfilmt, stattdessen bandelte sie mit Rick Grimes aka Andrew Lincoln (43) an – und ist auch noch in Staffel 7 mit ihm unzertrennlich.

Die Frage ist allerdings, wie lange noch. Denn in den "The Walking Dead"-Comics verliebt sich Michonne in König Ezekiel. Könnte diese Story vielleicht in der zweiten Hälfte von Staffel 7 erzählt werden? Denn nach dem packenden Midseason-Finale steht schon jetzt fest: Im Kampf gegen Negan werden sich die Bewohner von Alexandria mit den Communitys Hilltop und Königreich verbünden – ein Kennenlernen mit Ezekiel ist nur eine Frage der Zeit. Ob es dann allerdings zwischen Michonne und dem Anführer funken wird, bleibt erst einmal abzuwarten.

Sollte sich die Macher von "The Walking Dead" tatsächlich für eine Beziehung von König Ezekiel und Michonne entscheiden, würde die Liebe vermutlich nicht lange währen. Der Grund: In den Comics stirbt das Oberhaupt aus Königreich. Michonne nimmt daraufhin seinen Platz in der Community ein und hat dort das Sagen. Krasse Veränderungen wird es in den kommenden Episoden der Staffel 7 geben. Wie krass, das werden die Fans erst im kommenden Jahr erfahren.