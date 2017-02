"The Walking Dead" Staffel 7 Lennie James spoilert Finale 01.02.2017 16:47 Uhr / lm

"The Walking Dead" Staffel 7: Lennie James spoilert Finale © Facebook/TheWalkingDeadAMC

Achtung, Spoiler! Nur wenige andere TV-Shows haben dermaßen engagierte Fans wie "The Walking Dead" – vor allem, wenn es um die Jagd nach Spoilern geht. Doch jetzt könnte Lennie James den größten Teaser zu Staffel 7 überhaupt ausgeplaudert haben.

Der "The Walking Dead"-Star verriet im Gespräch mit "The Red Bulletin" nämlich gerade das vermeintliche Ende von Staffel 7! Dort sagte Lennie James (51): "Jeder, der die Comics kennt, weiß, dass wir kurz vor mehreren Jahren Krieg stehen. […] Wir sind dabei, in den Krieg zu ziehen und in der zweiten Hälfte [von Staffel 7] geht es vor allem darum, alle Protagonisten zu treffen." Auch "bestimmte Ereignisse" kündigte der Morgan-Darsteller an, die entscheiden würden, "auf welche Seite sich die Leute schlagen".

Könnte es also sein, dass sich die Fans von "The Walking Dead" in der zweiten Hälfte von Staffel 7 nicht nur auf den offenen Krieg mit Negan alias Jeffrey Dean Morgan (50) und seinen Saviors einrichten müssen, sondern auch auf den einen oder anderen Verrat? "Es wird einige Menschen geben, die auf die dunkle Seite wechseln, die euch ziemlich überraschen werden", verriet Lennie James zu dieser Frage. Doch es werde auch Leute geben, die zu den Guten überlaufen.

Eine Behauptung, die scheinbar von einigen neuen Bildern zur zweiten Hälfte von "The Walking Dead"-Staffel 7 gestützt wird, die der Sender gerade auf Facebook veröffentlichte. Darauf zu sehen: Rick Grimes alias Andrew Lincoln (43) in unerwarteter Gesellschaft. So spaziert er auf einem Bild zusammen mit Negans Handlanger Simon aka Steven Ogg (43) durch Alexandria, während der bisher als Fiesling bekannte Savior scheinbar besorgt auf ihn einredet. Ein weiterer Schnappschuss zeigt den "The Walking Dead"-Frontmann mit unbekannten Charakteren – wobei sich viele Fans sicher sind, in einem davon Dwight, Negans rechte Hand, zu erkennen. Die zweite Hälfte von Staffel 7 hält also scheinbar tatsächlich noch Überraschungen parat.