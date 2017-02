"The Walking Dead" Staffel 7 Mysteriöse neue Verbündete und ein Verräter? 08.02.2017 17:27 Uhr / or

Kurz vor dem Start der zweiten Hälfte von "The Walking Dead" der Staffel 7 brodelt es mächtig in der Gerüchteküche. Wie wird sich die umstrittene Season in den kommenden Folgen entwickeln? Einige Hinweise darauf könnten die veröffentlichten Titel der nächsten Episoden geben.

Achtung, Spoiler! Nachdem der Titel der "The Walking Dead"-Premierenfolge der Staffel 7 B, "Rock in The Road" bereits seit einigen Tagen bekannt war, veröffentlichten die Macher nun auch für die nächsten vier Episoden Titel und Kurzbeschreibungen. Kein Wunder, dass die Fans der Zombie-Apokalypse heiß diskutieren, was hinter den Mini-Teasern stecken könnte.

Besonders vielversprechend erscheint Einigen dabei der Titel zu "The Walking Dead"-Folge 10. Der lautet "New Best Friends", zu Deutsch "Neue beste Freunde" und lässt die Fans auf neue Verbündete für die Gruppe Überlebender um Rick Grimes alias Andrew Lincoln (43) in Staffel 7 hoffen. Nicht ganz ohne Grund, immerhin teasern die Macher selbst dazu: "Während sie nach einem vermissten Alexandrianer suchen, treffen Rick und seine Gruppe auf eine mysteriöse Gemeinschaft, dessen Einwohner anders als alles sind, das ihnen bisher begegnet ist." Ob es sich dabei um die Gruppe handelt, auf die die Helden der beliebten Zombieserie schon in der Episode zuvor getroffen sind, oder ob sie eine weitere neue Gruppe entdecken, wird dabei noch nicht ganz klar.

Extrem aufregend könnte es wiederum in der "Hostiles and Calamities" betitelten Folge 11 von "The Walking Dead"-Staffel 7 werden. Die verspricht tiefere Einblicke in die Festung der Saviors, lässt die Fans aber gleichzeitig um die Sicherheit eines ihrer Lieblinge bangen, der sich der Ankündigung zufolge heimlich bei Negan aka Jeffrey Dean Morgan (50) eingeschlichen haben soll.

Auch wenn das alles nach guten Aussichten für die Gruppe um Rick Grimes klingt, wartet wohl in den eigenen Reihen schon ein fieser Verräter darauf, den Überlebenden aus Alexandria in den Rücken zu fallen. "[…] In Alexandria muss jemand eine moralisch schwierige Entscheidung treffen", heißt es in der Beschreibung zur Episode 12 aus der Staffel 7 von "The Walking Dead". In Episode 13, "Bury Me Here" scheint sich die Pechsträhne der Alexandrianer sogar noch fortzusetzen. Was genau auf die Helden um Rick Grimes wartet, werden die Fans aber erst in der jeweiligen Folge endgültig erfahren.