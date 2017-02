"The Walking Dead" Staffel 7 Mysteriöses Treffen auf dem Schrottplatz 07.02.2017 18:02 Uhr / lm

Die Spannung steigt und damit auch die Frequenz, mit der die neuen Theorien zur zweiten Hälfte von "The Walking Dead"-Staffel 7 sich die Klinke in die Hand geben. Einige davon befeuern die Macher der Serie selbst. So wie gerade mit neuen Teaser-Bildern zu den kommenden Episoden.

Achtung, Spoiler! Es kommt der Verdacht auf, dass "The Walking Dead"-Frontmann Rick alias Andrew Lincoln (43) schon bald auf Unterstützung von völlig unerwarteter Seite treffen könnte. Auf einem der Bilder zur zweiten Hälfte von Staffel 7 ist der Anführer von Alexandria zusammen mit einigen bisher unbekannten Charakteren zu sehen. Der Hintergrund wirkt, als würde sich die Gruppe auf einem Schrottplatz begegnen. Für besonders viele Spekulationen sorgt dabei die Person, der sich Rick gerade zuwendet.

So vermuten einige Fans von "The Walking Dead", dass es sich dabei um Dwight handeln könnte, der noch in der ersten Hälfte von Staffel 7 mehr oder weniger unfreiwillig die rechte Hand von Negan alias Jeffrey Dean Morgan (50) spielen musste. Wird sich der gehörnte Ehemann in der Midseason-Premiere möglicherweise auf die Seite der Überlebenden aus Alexandria schlagen?

Doch es gibt noch eine weitere Theorie unter den Fans der Zombie-Apokalypse. Demnach könnte es sich bei den Frauen um Mitglieder der Gruppe aus Oceanside handeln. Die Person, mit der Rick spricht, wäre dann entsprechend eine Frau. Zugegeben, die mysteriöse Person ist nur von hinten zu sehen und die Frisur könnte durchaus zu einer Frau gehören, doch die Jacke erinnert schon sehr an Dwight. Außerdem ist im Hintergrund ein weiterer Mann zu sehen – Oceanside ist aber dank Negan eine reine Frauen-Community.

Was es mit dem mysteriösen Treffen auf dem Schrottplatz tatsächlich auf sich hat, werden die Fans aber sicher schon bald erfahren. Immerhin deutet alles darauf hin, dass es sich um Bilder aus der Midseason-Premiere von "The Walking Dead"-Staffel 7 handelt. Und auf die müssen die Fans zum Glück nicht mehr lange warten.