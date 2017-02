"The Walking Dead" Staffel 7 Negan vermiest "Super Bowl" 06.02.2017 11:36 Uhr / lm

Die Werbe-Clips beim "Super Bowl" sind jedes Jahr ein absolutes Highlight – vor allem wenn "The Walking Dead" darin vorkommt. Denn dann kann es ganz schön unangenehm auf dem Rasen werden, wie die jüngste Vorschau auf die zweite Hälfte der Staffel 7 beweist.

"The Walking Dead" meets "Super Bowl"! Die Vorfreude auf die zweite Hälfte der Staffel 7 wird mit einem ganz besonderen 15-Sekunden-Video geschürt. Das zeigt allerdings zur Abwechslung keine Sneak-Peaks zu den kommenden Episoden, sondern dürfte vor allem Football-Fans erschrocken zusammenzucken lassen – und das, obwohl nicht ein einziger Walker darin vorkommt.

Vielmehr beginnt der "The Walking Dead"-Clip, der während der Liveausstrahlung des "Super Bowl" erstmals gezeigt wurde, ungewohnt harmonisch. Zu sehen ist ein Football in Großaufnahme, der friedlich auf dem Kunstrasen eines Stadions liegt. Im Hintergrund ist das Zirpen von Grillen zu hören. Doch plötzlich rauscht Lucille wie aus dem Nichts auf das Ei herab und hämmert es mit einem dumpfen Geräusch in den Boden.

Gleichzeitig erscheinen im Bild die unheilvollen Worte "Football Sbeeason is over", zu Deutsch "Die Football-Saison ist vorbei". Auch auf Facebook veröffentlichten die Macher von "The Walking Dead" Bilder zu dem Clip mit der Lieblingswaffe von Negan alias Jeffrey Dean Morgan (50), auf denen die Football-Begeisterten darauf hingewiesen werden, dass die "The Walking Dead"-Zuschauer demnächst wieder die Oberhand haben.

Die Fans scheinen es kaum erwarten zu können. Unter dem Post häufen sich Kommentare wie: "Der einzige Tag, der mir irgendwas bedeutet", oder auch "Vergesst den 'Super Bowl', vergesst Valentinstag, es dreht sich alles nur um 'The Walking Dead'!". Was für eine gute Motivation so ein kleiner Schreck am Abend sein kann, schien sich ein anderer "Super Bowl"-Zuschauer nach dem Spot zu Staffel 7 gedacht zu haben. Er schrieb: "Geht es nur mir so, oder haben die Patriots ihr Comeback geschafft, direkt, nachdem der Werbespott gezeigt wurde, in dem Lucille den Football platt macht? Also ich gebe Negan die Schuld."