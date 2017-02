"The Walking Dead" Staffel 7 Rache an Negan schon fest geplant 05.02.2017 09:20 Uhr / es

Bisher hat sich "The Walking Dead"-Neuzugang Jeffrey Dean Morgan in seiner Rolle als Negan keine Freunde in Staffel 7 gemacht. So ziemlich jeder der Überlebenden rund um Rick Grimes hat es auf ihn abgesehen. Doch wer könnte als erster versuchen, Rache zu nehmen?

Wenn es darum geht, den neuen Superbösewicht von "The Walking Dead" zum Teufel zu schicken, heißt es in Staffel 7 wohl "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Immerhin haben alle Überlebenden rund um Rick Grimes alias Andrew Lincoln (43) ihre mehr oder weniger persönlichen Gründe dafür, den Anführer der Saviors tot sehen zu wollen.

Achtung, Spoiler! Besonders heftig fällt der Rachedurst aber allem Anschein nach bei Sasha aka Sonequa Martin-Green (31) aus. Seit die mit ansehen musste, wie der von Jeffrey Dean Morgan (50) verkörperte Superbösewicht zu Beginn von Staffel 7 Abraham zu Tode prügelte, kennt sie nur noch einen Wunsch: Den gefallenen "The Walking Dead"-Haudegen zu rächen. Weil die Chancen auf Erfolg in der ersten Season-Hälfte nicht besonders gut standen, konzentrierte sich die toughe Scharfschützin zunächst völlig darauf, die schwangere Maggie zu beschützen. Doch das könnte sich in der zweiten Hälfte von Staffel 7 ändern.

Im Gespräch mit "Entertainment Weekly" erklärte die Aktrice, dass ihr Serien-Alter-Ego trotz allem während der gesamten Zeit nie den Gedanken an Rache an Negan aus dem Kopf bekommen hat. "[Die erste Hälfte von Staffel 7] war ein schmerzhafter Kampf darum, diese neue Welt zu verstehen." Doch nun, da die Gruppe der beliebten "The Walking Dead"-Helden endlich wieder vereint sei, werde sich Einiges ändern. "[…] Ich bin bereit, zu sehen, was wir zusammen tun können und habe Negan niemals aus dem Blick verloren. Ich weiß, was ich für nötig halte, und bin bereit, zu sehen, ob wir zusammen einen machbaren Plan auf die Beine stellen können."

Klingt ganz danach, als sei die Rache an Negan für die zweite Hälfte von Staffel 7 bereits fest geplant. Ob sich Sasha dafür mit Rosita alias Christian Serratos (26) verbünden wird, steht allerdings noch nicht fest. Einen gemeinsamen Grund hätten die beiden "The Walking Dead"-Beautys jedenfalls.