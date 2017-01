"The Walking Dead" Staffel 7 Rick auf gefährlicher Mission 11.01.2017 10:37 Uhr / lm

Achtung, Spoiler! Die zweite "The Walking Dead"-Hälfte der Staffel 7 wird einige Veränderungen mit sich bringen. Rick Grimes und Co. sagen Bösewicht Negan den Kampf an. Doch diese Mission wird gefährlich, wie neue Schnappschüsse aus der Serie erahnen lassen.

Rick Grimes is back! Das "The Walking Dead"-Alter-Ego von Andrew Lincoln (43) will der Schreckensherrschaft von Negan in der zweiten Hälfte von Staffel 7 ein Ende bereiten. Der einzige Haken: Nur mit den kampfbereiten Bewohnern aus Alexandria wird der Ex-Sheriff wohl kaum die Saviors zu Fall bringen können. Also sucht Rick bei den anderen Communities Hilfe. Zunächst versucht er sein Glück beim Hilltop-Anführer Gregory. Der erweist sich als harte Nuss, weil er zu große Angst vor dem charismatischen Psychopathen Negan hat.

Aber auch Enid scheint dem Plan der Alexandria-Truppe kritisch gegenüberzustehen. In einem neuen Foto aus der zweiten "The Walking Dead"-Hälfte der Staffel 7 haben sich Rick, Michonne, Carl, Rosita, Maggie und Co. im Halbkreis im Flur des Hilltop-Hauses aufgestellt. Enid steht auf der anderen Seite des Raumes und blickt in Richtung Rick. Was sie dem Zombie-Helden wohl zu sagen hat?

Was der Teenager auch immer mitzuteilen hatte – Rick begibt sich offensichtlich trotzdem auf eine gefährliche Erkundungstour. Sichtlich verschwitzt steht der "The Walking Dead"-Kämpfer auf einem verlassenen Highway, wie ein weiteres Pic aus Staffel 7 zeigt. Angespannt geht es auch in einem anderen Foto weiter. Rick, Michonne, Aaron, Tara und Rosita bahnen sich einen Weg durch hohes Gestrüpp – die Nerven scheinen blank zu liegen, so unsicher, wie sich die Gruppe umschaut.

Besonders pikant: Die "The Walking Dead"-Figur von Andrew Lincoln ist bewaffnet. Dabei hatte Negan alle Pistolen einsammeln lassen. Sollte er davon Wind kriegen, könnte der Krieg in Staffel 7 schneller ausbrechen, als gedacht. Ob die Helden aus Alexandria noch rechtzeitig Verbündete finden werden?