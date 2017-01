"The Walking Dead" Staffel 7 Rick Grimes will für die Freiheit kämpfen 23.01.2017 10:01 Uhr / cb

Achtung, Spoiler! Noch in der ersten Hälfte von "The Walking Dead"-Staffel 7 konnten die Fans der Serie Rick Grimes kaum anders, als als Häufchen Elend betrachten. Damit ist jetzt Schluss.

"Schließt euch uns an … im Kampf für die Freiheit … für uns alle!" Der Aufruf von "The Walking Dead"-Frontmann Rick Grimes alias Andrew Lincoln (43) ist eindeutig. Der Kampf mit Negan aka Jeffrey Dean Morgan (50) und seinen Saviors steht in der zweiten Hälfte von Staffel 7 unmittelbar bevor und es geht um nichts Geringeres, als die Freiheit und das Leben der beliebten Serienhelden.

Dabei ist eines mindestens ebenso sicher: Ohne die Unterstützung der anderen Gruppen können die Überlebenden aus Alexandria es mit den Saviors nicht aufnehmen. Dafür sind es einfach zu viele. Also heißt es Allianzen schmieden – und genau das scheint Rick zu Beginn der zweiten Hälfte von "The Walking Dead"-Staffel 7 eifrig zu versuchen. Das Problem: Sowohl König Ezekiel alias Khary Payton (44), als auch Gregory aka Xander Berkeley (61) wollen kein Blutvergießen. Wird Rick sie trotzdem überzeugen können, sich seiner Gruppe anzuschließen?

Unerwartete Hilfe könnte derweil von den geheimnisvollen "neuen Überlebenden" kommen, die für Staffel 7 B angekündigt wurden. Auf "Comicbook" heißt es dazu: "Ricks Gruppe findet einmal mehr heraus, dass die Welt nicht das ist, wofür sie sie gehalten haben. Sie ist viel größer, als alles, was sie bisher gesehen haben. […] Wir werden neue Überlebende an unglaublichen Orten treffen." Außerdem werden Rick und seine Gruppe auf bisher nie da gewesene Art auf eine harte Probe gestellt werden, beispielsweise durch Verrat von Menschen, denen sie bisher vertraut hätten, so das Portal. Es wird also wohl extrem dramatisch, wenn "The Walking Dead" in Kürze auf die Mattscheiben der Nation zurückkehrt.