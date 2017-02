"The Walking Dead" Staffel 7 Rick hat allen Grund zur Freude 01.02.2017 11:39 Uhr / sk

Achtung, Spoiler! Bisher hatten die "The Walking Dead"-Helden rund um Frontmann Rick Grimes in der ersten Hälfte von Staffel 7 nichts zu lachen. Doch nach der Winterpause soll sich so einiges ändern.

Im Gespräch mit "Entertainment Weekly" ließ "The Walking Dead"-Showrunner Scott M. Gimple (45) nun eine Bombe platzen, die viele Fans in helle Aufregung versetzt. Dort verriet er nämlich, dass Rick Grimes alias Andrew Lincoln (43) wieder einen Grund zum Lachen hat. "Noch vor dem Ende der allerersten Folge [der zweiten Hälfte von Staffel 7] werdet ihr Rick Grimes lächeln sehen."

Ob es sich dabei allerdings um ein Lächeln der Erleichterung oder ein diabolisches Grinsen à la Negan handeln wird, das behielt der "The Walking Dead"-Macher für sich. Kein Wunder, dass die Fans sich in wilden Theorien überbieten, aus welchem Grund und in welchem Zusammenhang sich das versprochene Lachen auf das Gesicht des bisher sehr gebeutelten Anführers schleichen wird. Ein möglicher Grund, der sogar von den kreativen Köpfen hinter der Serie höchstpersönlich angeteasert wurde: Rick Grimes könnte in der ersten Episode von Staffel 7 B endlich auf die bitter nötige Unterstützung im Kampf gegen Negan aka Jeffrey Dean Morgan (50) treffen.

Auf der Homepage des Senders heißt es in der Kurzankündigung zur Episode "Rock in the Road": "Rick trifft auf eine neue Community". Auf ersten Bildern sind Rick, Michonne alias Danai Gurira (38), Tara aka Alanna Masterson (28), die von Christian Serratos (26) gespielte Rosita und Aaron auch bekannt als Ross Marquand (35), dabei zu sehen, wie sie sich durch hüfthohes Gras und hochwuchernde Ranken schlagen. Tara wirkt auf dieser geheimnisvollen Mission gar nicht glücklich – hat sie also womöglich ihr Versprechen gebrochen und ihren Freunden von Oceanside erzählt?

Sollte Rick die gut bewaffnete Frauen-Community zu Beginn der zweiten Hälfte von Staffel 7 davon überzeugen können, sich Alexandria, dem Königreich und Hilltop im Kampf gegen Negan und die Saviors anzuschließen, hätte der "The Walking Dead"-Frontmann tatsächlich allen Grund zu lachen.